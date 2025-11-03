Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
korrekció

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Novemberben több pénzhez jutnak a nyugdíjasok. Nyugdíj-kiegészítésként 1,6 százalékos emelés érkezik, amely az év első 11 hónapjára járó infláció miatti korrekciót tartalmazza.
Link másolása
Vágólapra másolva!
korrekciónyugdíjinfláció

A kormány novemberben fizeti ki az idei évre járó nyugdíj-kiegészítést, amely az infláció miatt jár a nyugdíjasoknak. Az 1,6 százalékos korrekciót november 12-én utalják, vagy a postai kézbesítéssel együtt kapják meg az érintettek. Ez a kiegészítés az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár – írja a Zaol

Nyugdíj-kiegészítés novemberben: mutatjuk, ki mennyire számíthat
Nyugdíj-kiegészítés novemberben: mutatjuk, ki mennyire számíthat
Fotó: Unsplash

Az év elején 3,2 százalékos nyugdíjemelés történt, ám az infláció az első nyolc hónapban ennél magasabb, átlagosan 4,8 százalék volt. A különbözetet most pótolja a kormány, így alakul ki az 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció. Ennek célja, hogy a nyugdíjak vásárlóereje megmaradjon, és a drágulás ne érintse hátrányosan az időseket. 

Ennyi nyugdíj-kiegészítés érkezik 

A kifizetett összeg attól függ, kinek mekkora a havi nyugdíja, a kiegészítést ennek alapján számolják. A szakértői számítások szerint átlagosan 40–50 ezer forint pluszpénz érkezhet a számlákra. 

A mostani emelés az év eleji 3,2 százalékos növeléssel megnövelt nyugdíjra épül, így mindenki a saját juttatásához arányos korrekciót kap. 

A kormány döntött: lesz 14. havi nyugdíj! 

Orbán Viktor október végén bejelentette, döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.   

Kibővítik az árrésstopot 

Továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot.  Az októberi döntéssel harmadszor hosszabbítja meg a kormány a tavasszal bevezetett árrésstopot, ami még 14 termékkel bővült. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!