Nem elég, hogy marha hideg van, még ónos eső is jöhet!

Hétfőn a nap eleje még viszonylag békés lehet, de szép lassan visszakúszik fölénk a felhőzet, és délutántól már jó eséllyel mindenfelé megérkezik a csapadék. A legtöbb helyen eső várható, de az Északi-középhegység környékén bizony télies marad az idő: havazás, sőt ónos eső is előfordulhat.

A magasabb területeken ónos eső is lehet a mai nap folyamán

Jégpályává varázsolhatja az utakat az ónos eső

Ezért bizony komolyabb télies mutatványokra is fel kell készülni: jégpályává változhatnak az utakat, figyelmeztet a koponyeg.hu. Reggel mindenhol hideg, deres tájra ébredünk. Délutánra aztán jelentős területi különbségek alakulnak ki: északkeleten -1 fok körül alakul a hőmérséklet, míg délnyugaton akár 7 fok is lehet.

Kedd

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. A Tiszántúlon csak szórványosan, máshol sokfelé várható eső, záporeső. Estefelé a Bakonyban havas eső is lehet. Napközben a déli, estétől az északi szél erősödik meg. Kettős front terheli a szervezetünket. 3 és 13 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Szerda

Reggelig még sok helyen eshet, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet, északkeletre szorul vissza a csapadék. Erős lesz az északnyugati szél. 6-7 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csütörtök

Változóan rétegfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Reggel -5, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Borult, párás idő valószínű, délen kisebb eső, szitálás is kialakulhat. Reggel ismét gyengén fagyhat, délután pedig marad a +5 fok fokos maximum.

