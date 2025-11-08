Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli - szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott pénteki fehér házi találkozója után a Magyarország felé tartó repülőúton, a kíséretében utazó újságírók kérdéseire válaszolva.
A miniszterelnök kijelentette:

 én az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs.

 

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump meets with Prime Minister of Hungary Viktor Orban (L) during a bilateral lunch in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungary’s purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésü után sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Orbán Viktor úgy fogalmazott: óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. Továbbá

 amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül - ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat.

Nem mi hoztuk a magunk fejére ezt a bajt - ezt a háború hozta. Mindig mondom, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot a magas energiaárakon és a szankciókon keresztül - mondta a miniszterelnök.

