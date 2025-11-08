Orbán Viktor: A Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli

A miniszterelnök kijelentette:

én az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésü után sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Orbán Viktor úgy fogalmazott: óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. Továbbá

amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül - ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat.

Nem mi hoztuk a magunk fejére ezt a bajt - ezt a háború hozta. Mindig mondom, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot a magas energiaárakon és a szankciókon keresztül - mondta a miniszterelnök.