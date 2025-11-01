Hírlevél

Orbán Viktor üzent mindenszentek napján

Orbán Viktor miniszterelnök mindenszentek napján megható posztot osztott meg Facebook-oldalán.
Egy csendes nap. Ma azokra emlékezünk, akiknek a legtöbbet köszönhetjük” – írta Orbán Viktor posztjában.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Mindenszentek napja

Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé.

 

