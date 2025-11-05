Ezekkel az ételekkel kijátszhatja az öregedést!

Az öregedés természetes biológiai folyamat, amely számos testi, lelki és szociális változással jár.

Az öregedés elkerülhetetlen de megfelelő étrendel sokat segíthetünk a szervezetünkön

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Az idősebb korosztály esetében gyakran jelentkeznek emésztési zavarok, ízérzékelési problémák, étvágytalanság, valamint csökken az izomtömeg és a fizikai aktivitás is.

Mindez növeli a malnutríció (kóros tápláltsági állapot) és a szarkopénia (alacsony izomtömeg és csökkent izomerő, esetleg csökkent izomfunkció) kialakulásának kockázatát, ami komolyan rontja az életminőséget – állítja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Az öregedés hatásainak lassítása

A helyes táplálkozás azonban képes lassítani az öregedés kedvezőtlen hatásait. Az idősek étrendjében kiemelt szerepet kell kapnia a megfelelő fehérjebevitelnek, a vitaminoknak – különösen a D- és B12-vitaminnak –, valamint a kalciumnak és a vasnak. Fontos továbbá a rendszeres folyadékpótlás és a mozgás, hiszen ezek együtt segítik megőrizni az izomerőt és az általános egészségi állapotot.

A dietetikusok szerepe kulcsfontosságú az idősek gondozásában is: ők segíthetnek a táplálkozási kockázatok felismerésében, a személyre szabott étrend kialakításában és a megfelelő táplálásterápia megvalósításában. Az egészséges öregedés tehát nem csupán biológiai adottság, hanem tudatos odafigyelés és életmódbeli döntések eredménye is.