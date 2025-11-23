Öröklés tárgyalás nélkül? Mutatjuk, mikor lehetséges

Az öröklés sokszor jogi ügyintézéssel jár, de nem minden esetben szükséges a hagyatéki tárgyalás. Sokan összekeverik a két fogalmat, pedig a hagyatéki eljárás és a hagyatéki tárgyalás nem ugyanazt jelenti. Hagyatéki eljárás mindig van, a hagyatéki tárgyalás azonban bizonyos esetekben elkerülhető – tájékoztat a TEOL.

Az örökléshez nem mindig szükséges hagyatéki tárgyalás

Fotó: Pexels

Öröklés hagyatéki tárgyalás nélkül: milyen esetekben lehetséges?

A hagyatéki eljárás célja, hogy az elhunyt örököseit megállapítsák, és az örökséget számításba vegyék. A tárgyalás ezzel szemben a vitás helyzetek rendezésére szolgál, így nem mindig szükséges. Íme a leggyakoribb helyzetek, amikor tárgyalás nélkül is lezárható az öröklés:

Egyetlen örökös: Ha a végrendelet vagy a jogszabály csak egy örököst jelöl, és nincs olyan körülmény, amely vitát okozhatna, a közjegyző tárgyalás nélkül kiadhatja a hagyatékátadó végzést.

Egyező nyilatkozatok az örökösöktől: Amikor minden örökös egybehangzóan nyilatkozik az öröklés jogcíméről, az örökrészekről és a hagyatéki terhekről, a tárgyalás elhagyható.

Csekély értékű vagy egyszerű hagyaték: Például ha a hagyatékot csak ingóságok, egy bankszámla vagy egy gépjármű alkotja.

Írásban megkötött osztályos egyezség: Ha az örökösök írásban megállapodtak, és az minden jogszabálynak megfelel, a tárgyalás elmaradhat.

Összességében tehát az örökléshez kapcsolódó hagyatéki eljárás mindig szükséges, de a tárgyalás több esetben is kihagyható.

Könnyítés jön az öröklésben

Az öröklés 2026-tól egyszerűbbé és átláthatóbbá válik Magyarországon. Az öröklés terén jelentős változások jönnek: a tulajdonjog-átvezetés automatikussá válik, és a holtig tartó haszonélvezeti jog megszüntetése is könnyebben megoldható.

Öröklés: ezek a legnagyobb buktatók

Az elmúlt években több ponton is változtak az öröklési szabályok, ezért egyre többen keresik a pontos válaszokat arra, hogyan működik az erre vonatkozó jogszabály Magyarországon. Az Origo korábbi cikkében részletesen olvashatnak az öröklés jogi hátteréről és a leggyakrabban elkövetett hibákról.