Kivágták az Ország Karácsonyfáját – Hamarosan indul a Kossuth térre

Az Ország Karácsonyfája idén Ibrányból érkezik a fővárosba. A hagyományhoz hűen most is kiválasztották azt a fát, amelyet Budapesten, a Kossuth téren állítanak majd fel.

Ibrányban kivágták az Ország karácsonyfáját Forrás: SZON/Videa

Az Ország Karácsonyfája 2025-ben

A beszámolók szerint Ibrány legnagyobb ezüstfenyője kapta meg az Ország Karácsonyfája 2025 címet. A fa kiválasztása illeszkedik ahhoz a hagyományhoz, hogy minden évben más településről érkezik a főváros központi karácsonyfája. A mostani döntéssel egy impozáns fenyőre esett a választás.

A hatalmas karácsonyfa végső helye a Kossuth tér lesz, ahol a főváros ünnepi díszítéseinek központi elemeként állítják fel. A szállítás előtt megtörtént a fa kivágása és az ehhez szükséges előkészítés.

A kivágás látványos pillanatai videón és fotókon

A karácsonyfa kivágásáról több látványos videó és fénykép is készült. A felvételeken az is látszik, hogyan dől ki Ibrány legnagyobb ezüstfenyője, majd hogyan készítik elő a szállításhoz. A dokumentált pillanatok így megőrzik, honnan indult a 2025-ös Ország Karácsonyfája.

