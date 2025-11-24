23 méteres ezüstfenyő lett az ország karácsonyfája, már meg is érkezett a Parlamenthez

Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre. Az idei fa egy ezüstfenyő, amely csaknem 23 méter magas. A fát vasárnap Ibrányban vágták ki, majd a Honvédség egy 40 tonnás járművel szállította a budapesti Kossuth térre. A fát hagyományokhoz hűen a Parlament előtt állítják fel, adott hírt róla elsőként a Magyar Nemzet.

Megérkezett Ibrányból hajnalban az Ország Karácsonyfája a Kossuth térre – Fotó: Polyák Attila

Sok „jelentkezőből” lett kiválasztva az Ország Karácsonyfája

Az Országház Facebook-oldaláról kiderül, hogy folyamatosan érkeztek a felajánlások az Országgyűlés Hivatalához az ország minden tájáról. A 31 fenyőfából 18 volt megfelelően magas ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják, sőt a tavalyi válogatásból is több versenyben maradt.

Az elbírálás a megfelelő magasság – hozzávetőleg 20 méter, vagy nagyobb –, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt. Ezt követően figyelembe kellett venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy hogyan viseli el az óriási fenyőfa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait.

A szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés, így idén az Ország Karácsonyfája a nyírségi Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas, 5-5,5 tonna súlyú ezüstfenyő lett.

A család – amely szeretné megőrizni névtelenségét – az unokák javaslatára, tavaly szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának.

Nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el Őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az Ország Karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig.

Kivágták az Ország Karácsonyfáját

Az Origón természetesen beszámoltunk arról, hogy Ibrányban kivágták a település legnagyobb ezüstfenyőjét. A hatalmas fa lett az Ország Karácsonyfája, amely vasárnap indult útnak Budapest felé. A kivágás és az előkészületek pillanatait videókon és fotókon is megörökítették.