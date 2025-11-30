Az Országház előtt felállított, a nyírségi Ibrány városából érkezett csaknem 23 méteres ezüstfenyő, az Ország Karácsonyfája a több napig tartó díszítést követően advent első vasárnapjának délutánján nyerte el teljes pompáját.
Az Ország Karácsonyfája előtt mondott beszédet az Országgyűlés alelnöke
A jelenlévőket Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte. Emlékeztetett rá, hogy advent a várakozás, a vágyakozás és a remény ünnepe.
Azért reménykedünk, hogy karácsony éjszakára úgy meg tudjuk tisztítani a szívünket, hogy abba beköltözhessen az isteni szeretet fénye és békéje. Ebben az időszakban a legfontosabb, hogy próbáljunk elcsendesedni, próbáljunk a világ hívságaitól egy kicsit elkülönülni, hogy valamennyien megtaláljuk azt az utat, amelyet ez a csodálatos fa is megvilágít nekünk
– fogalmazott az alelnök.
Emlékeztetett arra is, hogy az adventi koszorú hagyománya mindössze 200 éves, mégis ez a szimbólum jelképezi legjobban az advent időszakának valódi célját és üzenetét.
Egy kör alakú koszorúról van szó, amelyen három lila és egy rózsaszín gyertya keresztet formál. A kör azt a teljességet jelképezi, amire minden ember törekszik. A keresztet formáló négy gyertya pedig arra a célra emlékeztet, amely felé az életünket irányítani kell
– mondta az Országgyűlés alelnöke.
Latorcai Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 31 felajánlott fa közül választotta ki egy külön erre a célra felállított bizottság ezt a fát, amelyet egy 130 centiméteres, 25 kilogramm súlyú betlehemi csillag ékesít és egy 16 ezer energiatakarékos, színes LED izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér világít meg.
A fa mellett helyezkedik el a Kisgyőrből érkezett betlehemi jászol, a Szent Családot megjelenítő, fából faragott, ember nagyságú figuráival. Az Ország Karácsonyfájának fényeit felkapcsoló ünnepségen áldást mondott Szlama Ákos csákvári káplán, a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referense. A rendezvényen karácsonyi énekeket előadva közreműködött a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkórusa.
Látványos percek: felállították az Ország Karácsonyfáját
Az Origón is megírtuk, hogy Ibrányban kezdődött az ünnepi előkészület egyik leglátványosabb mozzanata, amikor kivágták az idei, impozáns méretű ünnepi fenyőt. Az Ország Karácsonyfája ezután múlt vasárnap indult útnak Budapest felé, majd hétfő reggel érkezett meg a Kossuth térre, ahol megtörtént a hatalmas ezüstfenyő felállítása.
Kivágták az Ország Karácsonyfáját
Az Origón arról is beszámoltunk, hogy Ibrányban kivágták a település legnagyobb ezüstfenyőjét. A hatalmas fa lett az Ország Karácsonyfája. A kivágás és az előkészületek pillanatait videókon és fotókon is megörökítették.