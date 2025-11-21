Ekkor érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé

Hírlevél

Hétfő reggel érkezik meg az Országház elé az idei ünnepi időszak egyik leglátványosabb szereplője, az ibrányi óriás ezüstfenyő. Az ország karácsonyfája idén egy közel huszonhárom méter magas, negyvenéves fenyő, amelyet a honvédség szállít majd különleges járművel a Kossuth térre.
November 24-én, hétfő reggel érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé. A nagyjából huszonhárom méter magas, negyvenéves ezüstfenyőt Ibrányból szállítják a fővárosba. 

Így állították fel az ország karácsonyfáját a Kossuth téren 2023-ban - Forrás: Fotó: Polyák Attila - Origo

A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala az ibrányi fát találta a legszebbnek – közölte az MTI-vel pénteken az Országgyűlés sajtóirodája.  

A honvédség egy feldíszített, 40 tonnás járművel szállítja a fát majd a Kossuth térre.  

A fa útja az indulástól követhető lesz a www.orszagkaracsonyfaja.hu oldalon, de az Országház hivatalos Instagram-oldalán is folyamatosan beszámolnak majd a fa érkezéséről, felállításáról és díszítéséről.  

Ezen az útvonalon érkezik a fővárosba az ország karácsonyfája

A fenyőfát a katasztrófavédelem munkatársai vágják ki és állítják majd fel az Országház előtt. Várhatóan vasárnap este okozhat forgalmi korlátozást a fenyőfa érkezése az Ibrány, Nyíregyháza, Nyírtelek, az M3, M35, 4, M4, M0 és M1/M7 autópálya közös bevezető szakaszán, továbbá a XI. kerületi Budaörsi úton, a BAH csomóponton, az Alkotás utca, a Krisztina körút, a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a Bem József utca és a Tölgyfa utca, valamint a 4-es 6-os villamos mindkét irányú forgalmának megállításával, a gépjármű forgalom lezárásával a Margit híd – a 2-es villamos mindkét irányú forgalmának kizárásával – Jászai Mari tér, a Balassi Bálint utca és a Kossuth Lajos tér útvonalon.  

A szállítás időpontja az időjárás miatt változhat. Az ország karácsonyfája teljes díszben november 30-tól tekinthető meg, az ünnepi fényeket advent első vasárnapjának délutánján, karácsonyi énekek kíséretében kapcsolják fel. 

