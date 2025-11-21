Ekkor érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé

November 24-én, hétfő reggel érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé. A nagyjából huszonhárom méter magas, negyvenéves ezüstfenyőt Ibrányból szállítják a fővárosba.
A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala az ibrányi fát találta a legszebbnek – közölte az MTI-vel pénteken az Országgyűlés sajtóirodája.
A honvédség egy feldíszített, 40 tonnás járművel szállítja a fát majd a Kossuth térre.
A fa útja az indulástól követhető lesz a www.orszagkaracsonyfaja.hu oldalon, de az Országház hivatalos Instagram-oldalán is folyamatosan beszámolnak majd a fa érkezéséről, felállításáról és díszítéséről.
Ezen az útvonalon érkezik a fővárosba az ország karácsonyfája
A fenyőfát a katasztrófavédelem munkatársai vágják ki és állítják majd fel az Országház előtt. Várhatóan vasárnap este okozhat forgalmi korlátozást a fenyőfa érkezése az Ibrány, Nyíregyháza, Nyírtelek, az M3, M35, 4, M4, M0 és M1/M7 autópálya közös bevezető szakaszán, továbbá a XI. kerületi Budaörsi úton, a BAH csomóponton, az Alkotás utca, a Krisztina körút, a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a Bem József utca és a Tölgyfa utca, valamint a 4-es 6-os villamos mindkét irányú forgalmának megállításával, a gépjármű forgalom lezárásával a Margit híd – a 2-es villamos mindkét irányú forgalmának kizárásával – Jászai Mari tér, a Balassi Bálint utca és a Kossuth Lajos tér útvonalon.
A szállítás időpontja az időjárás miatt változhat. Az ország karácsonyfája teljes díszben november 30-tól tekinthető meg, az ünnepi fényeket advent első vasárnapjának délutánján, karácsonyi énekek kíséretében kapcsolják fel.
Hogyan lett a mikulásvirág ünnepi jelkép?
Az aztékok termesztették, leginkább templomaikat és imahelyeiket díszítették vele, de előszeretettel használták textilek színezésére, valamint lázcsillapításra és görcsoldásra is. A mikulásvirág karácsonyi sikertörténete később, a 17.században, a ferences szerzetesek betlehemi körmenetén, Taxco de Alarcon városából indult – ekkor még a Szenteste virágaként (Flor de Nochebuena) emlegették.
Európa leghíresebb karácsonyi vásárai
Ahogy beköszönt az advent időszaka a nagyvárosokban kezdetét veszi a karácsonyi forgatag, sőt a legtöbb karácsonyi vásár már november közepével megnyitotta kapuit. A vásárok hangulatához a kézművesek kiállítók, népművészek, iparművészek is hozzájárulnak egyedi, kézzel készített munkáikkal, nem beszélve az ínycsiklandozó ételeket kínáló árusokról. A budapesti az egyik legismertebb és legjobb karácsonyi vásár Európában. Minden évben több százezer látogatót vonz. Az Advent Bazilika a Szent István téren fogadja a látogatókat, ahol a csillagos égboltot idéző fényháló és a csaknem 12 méter magas karácsonyfa mellett megújul a vásár meghatározó eleme, a bazilika homlokzatára vetített fényfestés.