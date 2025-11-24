Látványos percek: most állították fel az ország karácsonyfáját

Minden évben nagy figyelem kíséri, melyik településről érkezik az ország karácsonyfája, amely a főváros ünnepi dekorációjának központi eleme lesz. Az idei, csaknem 23 méter magas ezüstfenyőt Ibrányban vágták ki, majd a Honvédség negyventonnás járműve indította útnak, mintegy 300 kilométer távolságból Budapest felé. A fa hétfőn megérkezett a Kossuth térre, ahol november 30-tól teljes díszben láthatja a közönség.

Így állították fel az ország karácsonyfáját a Kossuth téren

Fotó: Polyák Attila

Miért éppen az ibrányi ezüstfenyőt választották?

A döntés előtt 31 felajánlott fenyőt vizsgáltak meg az Országgyűlés szakemberei. A megfelelő magasság – legalább 20 méter –, a dús lombozat, az arányos forma és a biztonságos megközelíthetőség mind fontos szempontok voltak. Az ibrányi fa minden feltételnek megfelelt, és a szállítási útvonal is biztonságosan kivitelezhetőnek bizonyult.

Hogyan történt az ország karácsonyfája kivágása és előkészítése?

A kivágást előzetes állapotfelmérés és előkészítés előzte meg. A dokumentált videókon látszik, ahogy az óriási ezüstfenyő biztonságosan dől ki, majd a szakemberek rögzítik, emelik és felkészítik a hosszú útra. A folyamat során kiemelt figyelmet kapott, hogy a fa sérülés nélkül, stabilan legyen szállítható.