Látványos percek: most állították fel az ország karácsonyfáját

Minden évben nagy figyelem kíséri, melyik településről érkezik az ország karácsonyfája, amely a főváros ünnepi dekorációjának központi eleme lesz. Az idei, csaknem 23 méter magas ezüstfenyőt Ibrányban vágták ki, majd a Honvédség negyventonnás járműve indította útnak, mintegy 300 kilométer távolságból Budapest felé. A fa hétfőn megérkezett a Kossuth térre, ahol november 30-tól teljes díszben láthatja a közönség.
Miért éppen az ibrányi ezüstfenyőt választották?
A döntés előtt 31 felajánlott fenyőt vizsgáltak meg az Országgyűlés szakemberei. A megfelelő magasság – legalább 20 méter –, a dús lombozat, az arányos forma és a biztonságos megközelíthetőség mind fontos szempontok voltak. Az ibrányi fa minden feltételnek megfelelt, és a szállítási útvonal is biztonságosan kivitelezhetőnek bizonyult.
Hogyan történt az ország karácsonyfája kivágása és előkészítése?
A kivágást előzetes állapotfelmérés és előkészítés előzte meg. A dokumentált videókon látszik, ahogy az óriási ezüstfenyő biztonságosan dől ki, majd a szakemberek rögzítik, emelik és felkészítik a hosszú útra. A folyamat során kiemelt figyelmet kapott, hogy a fa sérülés nélkül, stabilan legyen szállítható.
Milyen útvonalon érkezett meg az óriási fenyő Budapestre?
A Honvédség feldíszített, 40 tonnás speciális szállítójárműve vitte Budapestre a fenyőt. A 300 kilométeres út során az előzetesen kijelölt, biztonságos útvonalat használták, kerülve az alacsony vezetékeket és szűk utcákat. A rendőri biztosítás végig kísérte a járművet.
Mikortól látható teljes díszében az ország karácsonyfája?
A fa november 30-tól tekinthető meg teljes pompájában a Kossuth téren. Az ünnepi fényeket advent első vasárnapjának délutánján kapcsolják fel, hagyományosan karácsonyi énekek kíséretében.
Miért ajánlotta fel a család az udvarukban álló óriási fenyőt?
A fa tulajdonosai – akik szeretnék megőrizni névtelenségüket – unokáik javaslatára ajánlották fel a negyven éve ültetett ezüstfenyőt. Nagy örömmel töltötte el őket, hogy a család emblematikus fája az ország karácsonyfája lett, és díszítheti az ünnepi Kossuth teret vízkeresztig.