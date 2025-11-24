Látványos percek: most állították fel az ország karácsonyfáját

Hírlevél

Ibrányban kezdődött az ünnepi előkészület egyik leglátványosabb mozzanata, amikor kivágták az idei, impozáns méretű ünnepi fenyőt. Az ország karácsonyfája ezután vasárnap indult útnak Budapest felé, majd hétfő reggel meg is érkezett a Kossuth térre.
Kossuth térenBudapestország karácsonyfájatél

Minden évben nagy figyelem kíséri, melyik településről érkezik az ország karácsonyfája, amely a főváros ünnepi dekorációjának központi eleme lesz. Az idei, csaknem 23 méter magas ezüstfenyőt Ibrányban vágták ki, majd a Honvédség negyventonnás járműve indította útnak, mintegy 300 kilométer távolságból Budapest felé. A fa hétfőn megérkezett a Kossuth térre, ahol november 30-tól teljes díszben láthatja a közönség.

ország karácsonyfája
Így állították fel az ország karácsonyfáját a Kossuth téren
Fotó: Polyák Attila

Miért éppen az ibrányi ezüstfenyőt választották?

A döntés előtt 31 felajánlott fenyőt vizsgáltak meg az Országgyűlés szakemberei. A megfelelő magasság – legalább 20 méter –, a dús lombozat, az arányos forma és a biztonságos megközelíthetőség mind fontos szempontok voltak. Az ibrányi fa minden feltételnek megfelelt, és a szállítási útvonal is biztonságosan kivitelezhetőnek bizonyult.

Hogyan történt az ország karácsonyfája kivágása és előkészítése?

A kivágást előzetes állapotfelmérés és előkészítés előzte meg. A dokumentált videókon látszik, ahogy az óriási ezüstfenyő biztonságosan dől ki, majd a szakemberek rögzítik, emelik és felkészítik a hosszú útra. A folyamat során kiemelt figyelmet kapott, hogy a fa sérülés nélkül, stabilan legyen szállítható.

Galéria: Így állították fel az ország karácsonyfáját a Kossuth téren
1/17
Így állították fel az ország karácsonyfáját a Kossuth téren

Milyen útvonalon érkezett meg az óriási fenyő Budapestre?

A Honvédség feldíszített, 40 tonnás speciális szállítójárműve vitte Budapestre a fenyőt. A 300 kilométeres út során az előzetesen kijelölt, biztonságos útvonalat használták, kerülve az alacsony vezetékeket és szűk utcákat. A rendőri biztosítás végig kísérte a járművet.

Mikortól látható teljes díszében az ország karácsonyfája?

A fa november 30-tól tekinthető meg teljes pompájában a Kossuth téren. Az ünnepi fényeket advent első vasárnapjának délutánján kapcsolják fel, hagyományosan karácsonyi énekek kíséretében.

Miért ajánlotta fel a család az udvarukban álló óriási fenyőt?

A fa tulajdonosai – akik szeretnék megőrizni névtelenségüket – unokáik javaslatára ajánlották fel a negyven éve ültetett ezüstfenyőt. Nagy örömmel töltötte el őket, hogy a család emblematikus fája az ország karácsonyfája lett, és díszítheti az ünnepi Kossuth teret vízkeresztig.

 

