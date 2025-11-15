Hírlevél

Őszi túra biztonságosan – ezek nélkül soha ne induljon útnak

A természet ősszel varázslatos, de rejtett veszélyeket is tartogat. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy biztonságos és élvezetes legyen az őszi túra!
Az őszi kirándulások különleges élményt nyújtanak a természet színei és a friss levegő miatt. Ugyanakkor a rövid nappalok, a csúszós falevelek és a változékony időjárás miatt kiemelten fontos a felkészülés. A megfelelő felszerelés és az előzetes tájékozódás biztosítja, hogy az őszi túra élvezetes és biztonságos legyen – írja a VEOL.

őszi túra
Ezekre figyeljünk az őszi túra során – Fotó: Unsplash

Őszi túra: mire kell figyelni?

Az őszi túrázás élménye és biztonsága sok apró részleten múlik. Nem elég a bakancs és a víz, érdemes a következő szempontokra is figyelni:

  • Réteges öltözködés, polár pulóver és szélálló külső réteg; sapka, kesztyű és csősál a hidegebb, szeles területekre.
  • Magas szárú, vízhatlan túrabakancs, amit már bejártunk.
  • Túrabotok a térdek tehermentesítéséért.
  • Pluszzokni, energiaszelet is elegendő víz a hátizsákban.
  • Elsősegélycsomag kötszerrel, fertőtlenítővel, izolációs fóliával és rovarriasztóval.
  • Biztonság: a túra útvonalát jelezzük valakinek, legyen nálunk papírtérkép, készpénz és fejlámpa tartalékelemmel.
  • Tájékozódjunk előzetesen az útvonalról és a helyi vadállományról, mentsük segélyhívó számokat.
  • Vigyünk magunkkal szatyrot, amibe összeszedhetjük a hulladékot.

Miért jó ősszel sétálni?

A természetben töltött idő bizonyítottan jótékony hatással van a testre és a lélekre: csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot, és még az immunrendszert is erősíti. Így már napi 20 perc séta is látványosan javíthatja a közérzetet.

Hová utazzunk ősszel?

Az arborétumok ősszel mutatják legszínesebb, legvarázslatosabb arcukat. Az Origo egy korábbi cikkben összegyűjtötte a legkülönlegesebb arborétumokat, amiket ősszel érdemes meglátogatni.

 

