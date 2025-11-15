Tanulj és nyerj! Itt az ÁGOTA ösztöndíjprogram a rászoruló fiataloknak

Az ÁGOTA Alapítvány, amely közel harminc éve dolgozik a veszélyeztetett gyerekek támogatásáért, új országos ösztöndíjprogramot hozott létre.

Az ÁGOTA ösztöndíjprogrammal mindenki esélyt kaphat a sikerre

Fotó: Karnok Csaba

A szervezet célja, hogy anyagi és szakmai segítséggel is támogassa a fiatalokat abban, hogy továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek, és stabilabb jövőt építsenek.

A Szegeden bemutatott program első évében 50 millió forintot osztanak szét általános iskolások, középiskolások és egyetemisták között.

Dr. Osváth Viola kuratóriumi titkár kiemelte: a cél, hogy minél több fiatal kapjon motivációt és esélyt a tanulmányi előrelépésre.

Az ÁGOTA ösztöndíjprogram több mindenben segít

Az ösztöndíj különlegessége, hogy nemcsak a kiemelkedő tanulmányi átlagot díjazza. Bagi Gabriella és Pálinkó Krisztina önkéntes koordinátorok hangsúlyozták: ugyanúgy számít a fejlődés, egy jegy javítása vagy akár egy magas átlag szinten tartása is. Az ÁGOTA ösztöndíjprogram így nem csupán anyagi segítséget, hanem valódi előrelépési lehetőséget kínál a hátrányos helyzetű fiataloknak.

Nyári tábor is volt

Az ÁGOTA Alapítvány a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok számára az idén is megrendezte nyári táborát. A rendezvénynek a Bács-Kiskun vármegyei Tass-Alsószenttamáson található gyermekbirodalom, ÁGOTA Falva adott otthont. Ugyanitt volt májusban az országos gyermekvédelmi konferencia. A négynapos rendezvényen 2500 szakember, a gyermekvédelmi szakellátásban érintett állami, egyházi és civil szervezetek, valamint az ágazati irányítás képviselői is részt vettek.