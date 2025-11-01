Megvannak az ötös lottó heti nyerőszámai – Ön nyert?

Az ötös lottó nyerőszámai – 2025. november 1. - 44. hét
Az eheti húzás során az alábbi számokat sorsolták ki:
11 – tizenegy
20 – húsz
29 – huszonkilenc
42 – negyvenkettő
55 – ötvenöt
A főnyeremény ezúttal nem talált gazdára,
így tovább halmozódik, és a jövő héten még nagyobb összegért lehet versenybe szállni.
Mennyit nyertek a különböző találatokkal?
Az ötös lottó ezen heti nyereményösszegei így alakultak:
|Találat
|Nyeremény
|Nyertesek száma
|5 találatos
|–
|nem volt
|4 találatos
|2 135 390 Ft
|21 darab
|3 találatos
|18 725 Ft
|2521 darab
|2 találatos
|2640 Ft
|67 076 darab
A Joker-játékban a húzott szám: 848374
Ötös lottó: Mit jelent ez a következő sorsolásra nézve?
Mivel ismét nem volt telitalálat, így a várható főnyeremény tovább emelkedik, és több százmillió forint ütheti annak a markát, aki jövő héten szerencsésen találja el mind az öt számot.
Érdemes időben megjátszani a szelvényeket – akár online is –, hiszen a szerencse bármikor Önre mosolyoghat!
