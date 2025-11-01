Megvannak az ötös lottó heti nyerőszámai – Ön nyert?

Hírlevél

Itt vannak az ötös lottó friss nyerőszámai és nyereményei. Az ötös lottó sorsolása ezen a héten is sokakat tartott izgalomban, hiszen egyre nő a megnyerhető összeg. A Szerencsejáték Zrt. hivatalos közlése alapján megérkeztek a 44. heti nyerőszámok és a nyertesek részletei.
Az ötös lottó nyerőszámai – 2025. november 1. - 44. hét

Az eheti húzás során az alábbi számokat sorsolták ki:

11 – tizenegy

20 – húsz

29 – huszonkilenc

42 – negyvenkettő

55 – ötvenöt

A főnyeremény ezúttal nem talált gazdára,

így tovább halmozódik, és a jövő héten még nagyobb összegért lehet versenybe szállni.

Mennyit nyertek a különböző találatokkal?

Az ötös lottó ezen heti nyereményösszegei így alakultak:

TalálatNyereményNyertesek száma
5 találatosnem volt
4 találatos2 135 390 Ft21 darab
3 találatos18 725 Ft2521 darab
2 találatos2640 Ft67 076 darab

A Joker-játékban a húzott szám: 848374

Ötös lottó: Mit jelent ez a következő sorsolásra nézve?

Mivel ismét nem volt telitalálat, így a várható főnyeremény tovább emelkedik, és több százmillió forint ütheti annak a markát, aki jövő héten szerencsésen találja el mind az öt számot.

Érdemes időben megjátszani a szelvényeket – akár online is –, hiszen a szerencse bármikor Önre mosolyoghat!

