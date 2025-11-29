Hírlevél

ötös lottó

Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, sokan lettek milliomosok

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
ötös lottólottónyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 17 (tizenhét)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 24 (huszonnégy)
  • 39 (harminckilenc)
  • 65 (hatvanöt)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1.681.765 forint;
  • 3 találatos szelvény 2955 darab, nyereményük egyenként 16.775 forint;
  • 2 találatos szelvény 77.620 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.

Joker: 802493

