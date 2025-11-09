Minden nap használjuk, de nem is sejtjük, hogy milliárdnyi baktérium lehet rajta

Már egyetlen hét kihagyás is elég ahhoz, hogy a párnahuzatunk baktériumok, poratkák, elhalt hámsejtek és szennyeződések gyűjtőhelyévé váljon. A párnahuzat csere hiánya miatt ezek az apró „lakótársak” gyulladást, pattanásokat és bőrirritációt okozhatnak.Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint hetente legalább egyszer-kétszer ajánlott cserélni a huzatot, főleg, ha sminket, arckrémet vagy hajápolót is használsz éjszaka – írja az EgészségKalauz.
Mi minden kerülhet egy párnahuzatra?
A huzat az éjszaka folyamán valóságos adatgyűjtő felületté válik. Izzadság, sminkmaradvány, faggyú, elhalt bőr, sőt a házi kedvencek szőre és korpája is rárakódhat. Mindez ideális táptalaj a poratkáknak és gombáknak, amelyek szaporodása allergiát, köhögést, torokkaparást vagy alvászavart is előidézhet.
Amikor a ritka párnahuzat csere már az egészségét is befolyásolja
A huzaton megtelepedő mikroorganizmusok a levegőbe kerülve belélegezhetők, és hosszú távon irritálhatják a légutakat. A por, penész és atkák akár asztmás tüneteket, orrdugulást és fáradékonyságot is okozhatnak. Ha huzamosabb ideig nem történik párnahuzat csere, a szervezet folyamatosan „készenléti állapotban” van, ami gyengítheti az immunrendszert.
Ne ágyazzon be rögtön ébredés után
Reggel hagyd szellőzni az ágyat legalább 30–60 percig. Az éjszaka során a test természetes módon párologtat nedvességet, amit ha rögtön „beborítasz”, csapdába zársz — ez pedig a baktériumok és penészgombák melegágya lehet.
Milyen gyakran kell cserélni a párnahuzatot?
A bőrgyógyászok szerint hetente legalább egyszer, zsíros vagy pattanásos bőr esetén akár kétszer is ajánlott a párnahuzat csere.
A selyem vagy szatén huzat kevésbé szívja magába a faggyút és a nedvességet, így csökkenti az irritációt, a haj töredezését és a bőr dörzsölését is.
Így mossa, ha valóban tiszta párnahuzatot szeretne
- Mindig a legmagasabb megengedett hőfokon mossa ki.
- Használjon fertőtlenítőt, ecetet vagy szódabikarbónát.
- Szárítógépben vagy napon szárítsa, az UV-fény természetes fertőtlenítő.
- Fordítsa ki a huzatot, hogy a krém- és olajmaradványok eltűnjenek.
- Ne zsúfolja tele a mosógépet — a víznek keringenie kell.
- Poratka-allergia esetén mossa 60 °C-on és vasalja át.
Extra tippek az egészséges alváshoz
Ne feküdjön le sminkben, hiszen az éjszaka során a bőrön maradó kozmetikumok és az elhalt hámsejtek együtt ideális táptalajt jelentenek a baktériumoknak. Érdemes a párnát is 1–2 évente lecserélni, mert a huzat önmagában nem véd meg minden szennyeződéstől — a régi párnák belsejében idővel rengeteg por és atka gyűlhet össze. Időnként a matrac tisztítása is ajánlott: szórjon rá kevés szódabikarbónát, hagyja rajta pár órát, majd porszívózza le, így megszabadulhat a kellemetlen szagoktól és a felesleges nedvességtől. Ha azt tapasztalja, hogy az arcán, főleg az egyik oldalon rendszeresen megjelennek pattanások, az annak is jele lehet, hogy itt az ideje egy alapos párnahuzat csere-nek.
Ne kövesse ezt a népszerű reptéri trükköt, mert könnyen bajba kerülhet!
Megállítottak egy férfit a repülőtéren, miután megpróbált követni egy népszerű internetes utazási trükköt, ugyanis egy párnahuzatba csomagolta a ruháit, azt remélve, hogy így még több mindent felvihet a gépre.
Új életet kaphatnak a dunyhák tollai egy magyar cég eljárásával
Újrahasznosított tollból készülő, tartós higiéniás szintet biztosító termékek gyártására dolgozott ki eljárást a Naturtex Kft. a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatóival – tájékoztatott a vállalkozás.