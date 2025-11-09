Minden nap használjuk, de nem is sejtjük, hogy milliárdnyi baktérium lehet rajta

Már egyetlen hét kihagyás is elég ahhoz, hogy a párnahuzatunk baktériumok, poratkák, elhalt hámsejtek és szennyeződések gyűjtőhelyévé váljon. A párnahuzat csere hiánya miatt ezek az apró „lakótársak” gyulladást, pattanásokat és bőrirritációt okozhatnak.Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint hetente legalább egyszer-kétszer ajánlott cserélni a huzatot, főleg, ha sminket, arckrémet vagy hajápolót is használsz éjszaka – írja az EgészségKalauz.

A párnahuzat csere segít megőrizni a bőr tisztaságát és az egészséges alvás környezetét. Fotó:Illusztráció/Unplash

Mi minden kerülhet egy párnahuzatra?

A huzat az éjszaka folyamán valóságos adatgyűjtő felületté válik. Izzadság, sminkmaradvány, faggyú, elhalt bőr, sőt a házi kedvencek szőre és korpája is rárakódhat. Mindez ideális táptalaj a poratkáknak és gombáknak, amelyek szaporodása allergiát, köhögést, torokkaparást vagy alvászavart is előidézhet.

Amikor a ritka párnahuzat csere már az egészségét is befolyásolja

A huzaton megtelepedő mikroorganizmusok a levegőbe kerülve belélegezhetők, és hosszú távon irritálhatják a légutakat. A por, penész és atkák akár asztmás tüneteket, orrdugulást és fáradékonyságot is okozhatnak. Ha huzamosabb ideig nem történik párnahuzat csere, a szervezet folyamatosan „készenléti állapotban” van, ami gyengítheti az immunrendszert.

Ne ágyazzon be rögtön ébredés után

Reggel hagyd szellőzni az ágyat legalább 30–60 percig. Az éjszaka során a test természetes módon párologtat nedvességet, amit ha rögtön „beborítasz”, csapdába zársz — ez pedig a baktériumok és penészgombák melegágya lehet.

Milyen gyakran kell cserélni a párnahuzatot?

A bőrgyógyászok szerint hetente legalább egyszer, zsíros vagy pattanásos bőr esetén akár kétszer is ajánlott a párnahuzat csere.

A selyem vagy szatén huzat kevésbé szívja magába a faggyút és a nedvességet, így csökkenti az irritációt, a haj töredezését és a bőr dörzsölését is.

Így mossa, ha valóban tiszta párnahuzatot szeretne

Mindig a legmagasabb megengedett hőfokon mossa ki.

Használjon fertőtlenítőt, ecetet vagy szódabikarbónát.

Szárítógépben vagy napon szárítsa, az UV-fény természetes fertőtlenítő.

Fordítsa ki a huzatot, hogy a krém- és olajmaradványok eltűnjenek.

Ne zsúfolja tele a mosógépet — a víznek keringenie kell.

Poratka-allergia esetén mossa 60 °C-on és vasalja át.

Extra tippek az egészséges alváshoz

Ne feküdjön le sminkben, hiszen az éjszaka során a bőrön maradó kozmetikumok és az elhalt hámsejtek együtt ideális táptalajt jelentenek a baktériumoknak. Érdemes a párnát is 1–2 évente lecserélni, mert a huzat önmagában nem véd meg minden szennyeződéstől — a régi párnák belsejében idővel rengeteg por és atka gyűlhet össze. Időnként a matrac tisztítása is ajánlott: szórjon rá kevés szódabikarbónát, hagyja rajta pár órát, majd porszívózza le, így megszabadulhat a kellemetlen szagoktól és a felesleges nedvességtől. Ha azt tapasztalja, hogy az arcán, főleg az egyik oldalon rendszeresen megjelennek pattanások, az annak is jele lehet, hogy itt az ideje egy alapos párnahuzat csere-nek.