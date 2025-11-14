Patkányok leptek el egy magyar várost, már a WC-ben is találtak rágcsálót

Tatabánya sosem volt kifejezetten rágcsálómentes, viszont az utóbbi időszak megszaporodott patkányjelenlétről tanúskodik. Hancsicsák József rágcsálóirtó elmondta, hogy a bejelentések nagy része általában a csatornákban és az álmennyezetben lévő patkányokról számol be, de félévente egyszer-kétszer előfordul az is, hogy valaki a tömbházas lakás WC-jében találkozik a nem kívánt rágcsálóval. A szakember szerint ha a patkány nem tud elmenekülni, agresszív lehet az emberrel, ezért nem érdemes vele kekeckedni - hívta fel a figyelmet a Kemma.

Hemzsegnek a patkányok Tatabányán, ráadásuk a harapásuk betegséget okozhat

Fotó: Getty Images

Ha a patkányt az ember sarokba szorítja mondjuk egy lapáttal, akkor az morgó, csaholó hangok közepette képes támadó jelleggel nekimenni az embernek, akár a lapát nyelén is felszaladva

– magyarázta a szakember.

Betegséget adhatnak át a patkányok

Bár túl nagy kárt nem tud egy ilyen apró állat okozni az embernek, mindamellett nem árt észben tartani, hogy egy-egy harapás is hordozhatja a veszélyét valamilyen betegség átadásának. A legismertebb betegségek között szerepel a pestis, a leptospirozis, a trichinellozis, a Murin tífusz, patkányharapási láz, vírusos hemorrhágiás láz.

Komárom-Esztergom vármegye székhelye a lakosság bánatára csekély eredménnyel küzd a patkányinvázió ellen, és a köztisztaság állapota sem a legjobb. A patkány önmagában nem ellenség, nem azért van a városban, hogy bosszantsa vagy bántsa az embereket – egyszerűen megtanult mellettük élni és kihasználni minden előnyét, amit ez az életforma számára adni tud.

Patkányok lepték el a belvárosi parkolót

Nemrég az Origón mi is hírt adtunk arról, hogy Pécsen a Centrum belvárosi parkolóját ellepték a patkányok. A parkoló mellett élő hajléktalanok miatt alakulhatott ki az áldatlan állapot. A szemétből kiszedett ételmaradékok ugyanis vonzzák a gusztustalan rágcsálókat.

A főváros-patkányok meccsen magabiztosan vezetnek a rágcsálók

Nyáron írtunk az Origón arról, hogy a jelentések szerint aggasztóan elszaporodtak a rágcsálók a fővárosban is. Ha nem is mindennapi, de korántsem ritka látvány az utcákon a szemétben guberáló patkány. Az egyre jobban felbátorodó állatok hálásak lehetnek a 2019 óta regnáló fővárosi vezetésnek, hiszen az általuk leszereltetett háromezer szeméttároló miatt – is – szép egyenletesen gyarapodnak a patkánycsaládok.