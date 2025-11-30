Penészes fal? Ezzel a trükkel örökre megszabadulhat a problémától

Ahogy beköszönt a hidegebb idő, és beindul a fűtés, sok lakásban megjelenhet a penészes fal, amelyet a megnövekedett páratartalom okoz. Szerencsére néhány egyszerű trükkel és modern módszerrel megelőzheti, hogy a penész tartósan elcsúfítsa otthonát – írja a Kemma.

A penészes fal nem csupán ronda látvány, hanem egészségügyi problémákat is okozhat, ezért fontos időben felvenni a harcot ellene.

Fotó: Unsplash

A fűtésszezonban a meleg levegőben megnő a nedvesség, különösen a fürdőszobában, a konyhában, vagy ahol sok ruhát szárítanak. A párás levegő a hűvösebb falakon lecsapódik, ami hosszú távon penészes foltok kialakulásához vezethet.

Hogyan előzheti meg a penészes fal megjelenését?

Rendszeres szellőztetés: Főzés vagy zuhanyzás után használjon a páraelszívót, és rövid időre nyisson ablakot.

Ütőszellőztetés: Ha nem akarja elveszíteni a meleget, pár percre nyissa ki az ablakokat, majd csukja be. Ez segít csökkenteni a levegő páratartalmát.

Páramentesítő használata: Különösen hasznos a fürdőszobában, szekrényekben vagy más párás helyeken.

Lakás hőmérséklete: Tartsa alacsony, de stabil hőmérsékleten az otthonát, és ne toljon bútorokat teljesen a falhoz, hogy a levegő szabadon áramolhasson.

A hosszú távú megoldás

Egyre népszerűbb a penészes fal leküzdésére az ózonos technológia. Az ózon molekulái elpusztítják a penészspórákat, baktériumokat és gombákat a levegőben és a felületeken, még a nehezen hozzáférhető helyeken is.

Zsírszörny a konyhában – hogyan alakul ki, és mit tegyünk ellene?

A zsírszörny egy olyan, fokozatosan felépülő, rendkívül kemény, szürkés-fekete lerakódás, amely a konyhai lefolyócsövek falára tapad. A szakemberek gyakran „kőkemény gyertyaként” írják le, mert állaga és tömörsége nagyon hasonló: rétegről rétegre rakódik le, ahogy a zsír idővel kihűl és megdermed.

Hatékony megoldások a zsírszörny ellen: rendszeres, meleg vizes átöblítés, ételmaradékok és olaj szűrése, házi tisztítás, professzionális WOMA tisztítás.

Hogyan úszhatjuk meg a karácsonyi stresszt?

Még annak is nagy a nyomás a vállán, aki mindent pontosan, időben megtervez a karácsony előtti hetekben. Az ajándékok beszerzése, a takarítás, az otthon díszítése, a rokonlátogatás egyeztetése és a vacsora megtervezése, valamint az év végi munkahelyi hajtás rettentően igénybe veszi az idegrendszert, és végül az egyetlen, ami kisül a dologból, az a karácsonyi stressz lesz.