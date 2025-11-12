Mit kaphatunk 1000 forintért a piacon? Nem sokat, de mutatjuk

A szekszárdi piacon a késő őszi szezonban is bőséges a választék, bár az árak már a tél közeledtét jelzik.

Őszi hangulat a szekszárdi piacon

Fotó: Tolnai Népújság/Mártonfai Dénes

A legolcsóbban most is zöldséget lehet venni: a lecsónak való paprika kilója 450 forint, vagyis ezer forintért több mint két kiló is a kosárba kerülhet.

A paradicsom ennél drágább, 750 forint körül mozog kilónként, míg a fekete retek és a cékla ára 450 forint körül alakul.

Egy csokor petrezselyemért 700 forintot kérnek, ami még mindig kedvezőbb a bolti áraknál – írja a Teol.

A dió ára magasra szökött a piacon

A gyümölcsök között az alma tartja magát: 600 forintért adják kilóját, így ezer forintért bőséges adag kerülhet az asztalra. Az ősz utolsó terményei között különlegesség a naspolya, ez is megjelent a kínálatban, ez azonban inkább kuriózum, mint tömegtermék.

A dió ára viszont az idén magasra szökött – 3500-4000 forint között mozog kilónként, így ezer forintért alig néhány maréknyi jut belőle. Sajnos a méz árát sem kímélte az infláció, de a vásárlók szerint a minőség megéri az árát: egy kisebb üveg akác- vagy virágméz 1500-2000 forint körül kapható.

Az árusok elmondása szerint a hűvös időben egyre többen keresik, főleg immunerősítőként.

A szekszárdi piacon jók az árak

Összességében elmondható, a szekszárdi piacon jók az árak, ezer forintból ma is lehet értelmesen válogatni, ha a szezonális zöldségekre és gyümölcsökre koncentrálunk. Bár a dió és a méz már a drágább kategóriába tartozik, a paprika, az alma vagy a cékla még mindig jó ár-érték arányt kínál – ugyanakkor, ha többfélét akarunk venni, akkor az ezer forintunk csak kevés dologra elég, nem sokat kapunk érte.

