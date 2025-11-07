Ki utál kit Brüsszelben? Ha megjönnek a koporsók, annak a kormánynak vége…

A Hír TV-n futó Politikai Hobbista című műsor mostani vendége Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa lesz.

A politikus mesél a brüsszeli helyzetről, és elmondja, hogyan fogadják a magyar külügyminisztert a kamerák előtt, és hogyan a színfalak mögött. De Jeszenszky Zsolt műsorából megtudjuk azt is, mi kellene ahhoz, hogy a nyugati politikusok felébredjenek a háborús pszichózisból. A legújabb Politikai Hobbistában végül szó esik azokról a régóta húzódó ügyekről is, amelyekben még ő tett feljelentést, például a 2006-os rendőri túlkapások vagy Magyar Péter bennfentes kereskedése.