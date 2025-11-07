Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Az Ön szomszédja rajta van?

Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat

Budai Gyula

Ki utál kit Brüsszelben? Ha megjönnek a koporsók, annak a kormánynak vége…

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Politikai Hobbista mostani vendége Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa. Rendszeresen ott van Szíjjártó Péterrel a nemzetközi tárgyalásokon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budai GyulaHír TVműsorJeszenszky ZsoltPolitikai Hobbista

A Hír TV-n futó Politikai Hobbista című műsor mostani vendége Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa lesz.

Politikai Hobbista
A Politikai Hobbista legújabb adásának vendége Budai Gyula lesz
Fotó: Hír TV

A politikus mesél a brüsszeli helyzetről, és elmondja, hogyan fogadják a magyar külügyminisztert a kamerák előtt, és hogyan a színfalak mögött. De Jeszenszky Zsolt műsorából megtudjuk azt is, mi kellene ahhoz, hogy a nyugati politikusok felébredjenek a háborús pszichózisból. A legújabb Politikai Hobbistában végül szó esik azokról a régóta húzódó ügyekről is, amelyekben még ő tett feljelentést, például a 2006-os rendőri túlkapások vagy Magyar Péter bennfentes kereskedése.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!