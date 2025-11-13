Orbánt ezért nem a legmagasabb szinten fogadta Trump

Hírlevél

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
A műsor ezen a héten is exkluzív felvételekkel és friss politikai elemzésekkel tér vissza. A Politikai Hobbista olyan témákat mutat be, amelyekkel a hazai médiában másutt nem találkozhatunk.
Politikai Hobbista

Szokás szerint sehol másutt nem látható videók, valamint a legfontosabb bel- és külpolitikai hírek elemzése a Politikai Hobbistában ezen a héten is.
- Szentiványi István, az ellenzék „külpolitikai szakértője” egy ordas nagy marhaságot mondott: Orbánt a legalacsonyabb diplomáciai szinten fogadták a Fehér Házban. De mi az igazság?

A Politikai Hobbista friss adásában Szentiványi István washingtoni állítása is terítékre került.
A Politikai Hobbista friss adásában Szentiványi István washingtoni állítása is terítékre került Fotó: HírTv

A Hír TV-n futó Politikai Hobbista című műsor mostani témái többek között:


- Mit tanulhat a Fidesz a New York-i polgármester választásból?
- Mi történik Nyugat-Európa nagyvárosaiban?
- És mi történik a mosodában, amikor egy perzsa szőnyeget akarnak berakni a gépbe?
Kattintson a videóra a válaszokért.

 

