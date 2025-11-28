Lakatos, Kolosi, Kotroczó… Ábrahám Róbert ismét beszámol

Nahát…! Vályi Pistánál is egy RTL-szerződés landolt. Merthogy ő is megrögzött gyerekvédő lett egyszer csak. De kiktől is kell megvédeni a gyerekeket?

Jeszenszky Zsolt: Politikai Hobbista

Fotó: Origo

Ábrahám Robi jó pár hónappal ezelőtt volt utoljára a Hobbista vendége, így bizonyára bőven vannak új fejlemények a baloldal pedofil-gyanús nagyágyúival kapcsolatban. Emellett egy új filmet is készít, a Monacóban dőzsölő újgazdag ukránokról. Szóval van miről mesélnie…

Kattintson a videóra!



