Lakatos, Kolosi, Kotroczó… Ábrahám Róbert ismét beszámol

Itt a népszerű műsor legújabb része! Jeszenszky Zsolt mai vendége a Politikai Hobbistában Ábrahám Róbert.
Nahát…! Vályi Pistánál is egy RTL-szerződés landolt. Merthogy ő is megrögzött gyerekvédő lett egyszer csak. De kiktől is kell megvédeni a gyerekeket?
Ábrahám Robi jó pár hónappal ezelőtt volt utoljára a Hobbista vendége, így bizonyára bőven vannak új fejlemények a baloldal pedofil-gyanús nagyágyúival kapcsolatban. Emellett egy új filmet is készít, a Monacóban dőzsölő újgazdag ukránokról. Szóval van miről mesélnie…
