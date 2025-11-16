Most akár öné is lehet a villa, ahol Puskás Öcsi lakott

Kivételes lehetőség, ha Puskás Ferencnek megfelelt, akkor nekünk sem lehet rossz – mondhatnánk viccesen. Ugyanis most új tulajdonosra vár Fonyód Bélatelepen, a magasparton, a híres Panoráma sétány egyik elsőként épült villája.

Puskás Ferenc is megfordult a pazar fonyódi villában

Fotó: gonahome.hu

A 1902-ben elkészült épület az 1894-ben megszerzett telken áll, amelyet Duchon Ödön vásárolt meg – a jogász és politikus később országgyűlési képviselő is volt. Az ingatlan a tóra nyíló páratlan panorámával tett szert kiemelt presztízsre; már a korai időkben is a helyi elit – politikusok, gyárosok, művészek – kedvenc nyaralóhelye volt – írja a Sonline.

Puskás Ferenc is aludt a villában

Aztán 1954-ben a Honvédelmi Minisztérium tulajdonába került, és Honvéd üdülőként szolgált; a helyiek szerint sokszor megfordult benne Puskás Ferenc, a Budapesti Honvéd, majd a Real Madrid világklasszis futballistája is.

Az 1994-es magánosítás után most panzióként működik, de akár magánrezidenciaként is kiváló befektetés lehet.

A 340 négyzetméteres főépülethez egy majdnem 2900 négyzetméteres telek tartozik, melyen nyolc, külön bejáratú faház is található. Az egyetlen rossz hír az egészben, hogy a villát jelenleg 790 millió forintos áron hirdetik. Az viszont tény, hogy az ingatlan bármely új tulajdonosa nem csak egy épületet, hanem egy korabeli balatoni életstílus és történelmi örökség darabját kapja meg.