Nagy bejelentést tett Rába Tímea

Az egykori szépségkirálynő Facebook-oldalán tudatta rajongóival: jelenleg az ő neve az egyik leggyakoribb keresés a Google-n. Rába Tímea közösségi oldalán jelentette be, hogy saját chatcsatornát indít.
Rába Tímea közösségi oldalán tudatta rajongóival: új chatcsatornát indít, ahol exkluzív háttérinformációkkal és érdekes történetekkel jelentkezik majd időről időre.
„Elindítom a chatcsatornám, ahol exkluzív háttérinformációkkal, sztorikkal, történetekkel találkozhattok majd. Iratkozzatok fel!” – biztatta követőit az egykori szépségkirálynő.
Rába Tímea a napokban jelentette be, hogy csatlakozik a Fidesz Digitális Polgári Köréhez.
