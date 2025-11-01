Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Sport

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Rába Tímea

Nagy bejelentést tett Rába Tímea

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykori szépségkirálynő Facebook-oldalán tudatta rajongóival: jelenleg az ő neve az egyik leggyakoribb keresés a Google-n. Rába Tímea közösségi oldalán jelentette be, hogy saját chatcsatornát indít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rába TímeachatcsatornaFidesz Digitális Polgári Kör

Rába Tímea közösségi oldalán tudatta rajongóival: új chatcsatornát indít, ahol exkluzív háttérinformációkkal és érdekes történetekkel jelentkezik majd időről időre.

Rába Tímea
Rába Tímea

Elindítom a chatcsatornám, ahol exkluzív háttérinformációkkal, sztorikkal, történetekkel találkozhattok majd. Iratkozzatok fel!” – biztatta követőit az egykori szépségkirálynő.

Rába Tímea a napokban jelentette be, hogy csatlakozik a Fidesz Digitális Polgári Köréhez.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!