Nagy bejelentést tett Rába Tímea

Rába Tímea közösségi oldalán tudatta rajongóival: új chatcsatornát indít, ahol exkluzív háttérinformációkkal és érdekes történetekkel jelentkezik majd időről időre.

„Elindítom a chatcsatornám, ahol exkluzív háttérinformációkkal, sztorikkal, történetekkel találkozhattok majd. Iratkozzatok fel!” – biztatta követőit az egykori szépségkirálynő.