Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

A nyíregyházi esemény érzelmi csúcspontjaként Radics Gigi és Curtis lépett színpadra a DPK rendezvényén, ahol a legendás Demjén Ferenc örökzöld slágerét, A szabadság vándorait adták elő. A két előadóművész először az október 23-i nemzeti ünnepen, a Kossuth téren énekelte el szívbemarkoló módon a dalt, amit később a győri DPK-találkozón is megismételtek.

A DPK háborúellenes gyűlése Nyíregyházán – Radics Gigi előadása mindenkit elkápráztatott

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Radics Gigi előadása erőt ad a folytatáshoz

Ahogy Radics Gigi és Curtis A szabadság vándorai dalt előadta a tömeg előtt Nyíregyházán, az mindenkinek erőt ad a folytatáshoz, számolt be a Hír TV.

Hatalmas örömhírt jelentett be az énekesnő. Radics Gigi életében új fejezet kezdődik, párja eljegyezte, ezzel megkoronázva az idei évet, számoltunk be a napokban az Origón.

A nemzeti ünnep egyik legemlékezetesebb pillanata Curtis és Radics Gigi közös előadása volt. A legendás „Szabadság Vándorai" újragondolása hatalmas sikert aratott, a közönség vastapssal ünnepelte Radics Gigi és Curtis produkcióját.


