Döbbenetes dolgot árult el magánéletéről Regán Lili, a rajongók értetlenül állnak a bejelentés előtt

A 26 éves magyar lemezlovas az Instagramon írt egy rövid bejegyzést, mely szerint a férjével külön utakon folytatják. Regán Lili tavaly nyáron mondta ki a boldogító igent.
„Szeretném veletek megosztani, hogy a férjemmel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk tovább az életünket. A döntés közös és békés volt, hálásak vagyunk az együtt töltött időért. Mindketten úgy érezzük, hogy jelenleg ez a legjobb út számunkra. Továbbra is megmarad köztünk a tisztelet és a jó viszony. Erről a témáról nem szeretnék többet nyilatkozni vagy beszélni, kérlek titeket, hogy ezt tartsátok tiszteletben. Köszönjük a megértést” - írta 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában a DJ, amelyet ide kattintva lehet megnézni.

Korábban írtunk arról, hogy a Rádió 1 DJ-verseny háromszoros győztese lépett fel Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt, valamint arról is, hogy az év elején vita robbant ki közte és egy másik DJ között.

 

