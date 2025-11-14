Régészeti csoda: kiderült, ki és hogyan végezhetett Macsói Bélával

A kutatók nemcsak az áldozat személyét azonosították, hanem szinte mozdulatról mozdulatra rekonstruálták, hogyan gyilkolták meg a herceget. Kiderült, hogy három fegyveres támadó kegyetlen összehangolt mészárlást rendezett, a háttérben pedig düh, bosszú és politikai árulás állhatott, számolt be a 700 éves rejtély megoldásáról az abtk.hu.
Egy rejtély nyomában: hogyan kerültek elő az elveszett csontok?
A történet 1915-ben kezdődött, amikor régészek egy fiatal férfi maradványaira bukkantak a Margit-szigeti domonkos kolostor sekrestyéjében. Már ekkor felmerült, hogy egy Árpád-házi herceg csontjai kerültek elő, ám a leletek később eltűntek, és sokáig úgy vélték, a második világháború viszontagságai során megsemmisültek.
A fordulat csak 2018-ban következett be: ekkor derült ki, hogy a csontok egy faládában, a Magyar Természettudományi Múzeum több tízezres gyűjteményébe keveredve maradtak fenn, a koponya pedig az ELTE antropológiai gyűjteményében vészelte át az évtizedeket.
Genetikai áttörés: az Árpád-ház és a Rurik-dinasztia találkozása
A Tamás Hajdu által vezetett kutatócsoport célja a maradványok teljes azonosítása volt. A genetikai vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy a csontok Macsói Bélához tartoznak, aki IV. Béla király unokája volt, apai ágon pedig a skandináv eredetű Rurik-dinasztiához kötődött.
A kutatók kimutatták, hogy a herceg genetikai állománya csaknem 50 százalékban skandináv összetevőt tartalmazott, ami összhangban áll a Rurikidák származásával. Az Y-kromoszómás vizsgálatok meg is erősítették ugyanezt a férfiági vonalat.
Mit árul el a csontváz a herceg életéről?
A vizsgálatokból kiderült, hogy a férfi a húszas évei elején halt meg. Stronciumizotópos elemzés alapján gyermekkora nagy részét a mai Horvátország és Szerbia határvidékén, a történelmi Macsói Bánság területén tölthette, később azonban más régióba költözött, amely akár Budapest környéke is lehetett.
A táplálkozására utaló adatok szintén figyelemre méltók. Radiokarbon-analízis során feltűnt, hogy a csontjai a vártnál korábbi kort mutattak, ám kiderült: a jelenség egy úgynevezett „rezervoir-hatás” eredménye, amelyet a halban és kagylóban gazdag étrend okozott. A fogkő vizsgálata pedig megmutatta, hogy a herceg búzadarát, kenyeret és más gabonaalapú ételeket is fogyasztott.
Így rekonstruálták a gyilkosságot
A kutatók összesen 26 friss, halált okozó sérülést azonosítottak a csontvázon, amelyek pontos képet festenek az 1272-ben elkövetett merényletről. A sérülések alapján három fegyveres támadó csaphatott le a hercegre: egyikük elölről, kettő pedig két oldalról támadott. A vágások formája és iránya két különböző típusú fegyver – valószínűleg szablya és hosszúkard – használatára utal. A sérülések arra is következtetni engednek, hogy a herceg nem viselt páncélt, vagyis váratlan helyzetben érhette a támadás.
A rekonstruált támadási sorrend szerint a gyilkosok először a fejét és felsőtestét célozták, majd amikor a herceg védekezni próbált, több védekező sérülés érte. A végzetes csapásokat akkor mérték rá, amikor a földre került. A számos arci sérülés arra utal, hogy az elkövetők heves érzelmi állapotban – például dühből vagy gyűlöletből – cselekedtek, még ha a támadás maga előre el is lehetett tervezve.
Macsói Béla herceg maradványainak azonosítása több szempontból is egyedülálló tudományos eredmény. III. Béla király után ő az egyetlen olyan Árpád-házi személy, akinek csaknem teljes csontváza fennmaradt, ami új lehetőségeket nyit meg a középkori uralkodóházak genetikai és antropológiai kutatásában. A vizsgálat ráadásul mintaszerű példája annak, hogyan egészítheti ki egymást a történelem, az archeogenetika és a modern igazságügyi antropológia, és hogyan oldhatnak meg egy több évszázados, összetett rejtélyt.
