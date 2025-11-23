Róka a városban: Ön tudja, hogyan kell viselkedni, ha találkozik eggyel?

Az utóbbi években egyre gyakrabban előfordul, hogy róka bukkan fel a magyar városok utcáin és parkjaiban. A vadállat bátran közelíti meg a lakott területeket, miközben nagyon sokan nem tudják, hogyan viselkedjenek, ha találkoznak vele – tájékoztat a BAMA.

Egyre többször bukkan fel róka a városokban – Fotó: Unsplash

Egyre több róka bukkan fel a városokban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a figyelmet: a városi rókák könnyen találnak táplálékot az ember közelében, legyen az rágcsáló, élelmiszer-hulladék vagy háziállatoknak kihelyezett étel.

A szakértők szerint az egészséges róka ösztönösen kerüli az embert, zajra és mozgásra elmenekül, ezért fontos, hogy a találkozások során mindig tartsunk biztonságos távolságot.

Fontos tisztázni a tévhitet, hogy csak veszett róka lépne be lakott területre: a rókák természetüknél fogva is könnyen alkalmazkodnak az ember közelségéhez. A veszettség jelei a rókánál azonban egyértelműek:

a beteg állat nem fél az embertől,

nappal is aktív,

keresi a kontaktust,

hagyja magát megközelíteni, megsimogatni,

a viselkedése hamar dühöngővé válhat.

Ha úgy gondoljuk, veszett rókával van dolgunk, a hatóságok értesítése a legbiztonságosabb lépés.

A Nébih javaslata szerint a rókákkal való találkozáskor fontos a nyugalom és a türelem: hívjuk fel magunkra a figyelmet, majd adjunk időt az állatnak, hogy elhagyja a területet.

Együtt kóborolt a róka és a vidra a városban

Látványos videó terjed egy amerikai városban lencsevégre kapott különös barátságról: egy vidra és egy róka tűnt fel egymás mellett. A szokatlan páros laza tempóban kóborolt, mintha már régóta összehangoltan mozognának.

Miért veszélyes a rókasimogatás?

A legnagyobb kockázatot a veszettség és a rókagalandféreg-fertőzés jelenti. Bár a hazai rókaállomány évek óta vakcinázott, a vírus és paraziták jelenléte nem zárható ki teljesen. Egy fertőzött róka érintése vagy simogatása után akár kézmosás nélkül is bekerülhetnek kórokozók az emberi szervezetbe.