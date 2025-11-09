Te is kipróbálnád a rókasimogatást? Jobb, ha előtte ezt elolvasod!

A rókasimogatás Magyarországon is egyre népszerűbb program: vadasparkok, miniállatkertek és menhelyek kínálnak lehetőséget arra, hogy a látogatók megsimogassák a rókákat. Ezek az emberekhez szoktatott állatok többnyire mentett egyedek, akik hozzászoktak az emberi közelséghez.

Csakhogy a szakértők figyelmeztetnek: a róka továbbra is vadállat, amelyet nem háziasítottak — ezért a tartása engedélyköteles, közvetlen kontaktus pedig komoly egészségügyi kockázatot hordozhat – írja a Sonline.

A rókasimogatás egyre több helyen elérhető, de komoly egészségügyi kockázatokat rejt Fotó:Illusztráció/Unplash

A rókasimogatás egészségügyi veszélyei – nem játék a veszettség és a rókagalandféreg

A legnagyobb kockázatot a veszettség és a rókagalandféreg fertőzés jelenti. Bár a hazai rókaállomány évek óta vakcinázott, a vírus és paraziták jelenléte nem zárható ki teljesen. Egy fertőzött róka érintése vagy simogatása után akár kézmosás nélkül is bekerülhetnek kórokozók az emberi szervezetbe.

A rókasimogatás veszélyei tehát nem csak elméletiek: a rókagalandféreg petéi a májat támadják meg, és a betegség akár évekig tünetmentes lehet, mire kiderül.

A róka ösztönei megmaradnak – kiszámíthatatlan viselkedés

A róka viselkedése kiszámíthatatlanabb, mint a háziállatoké. Még a kézhez szokott egyedek is reagálhatnak hirtelen mozdulatokra, zajokra — ilyenkor odakaphatnak, karmolhatnak vagy támadhatnak is.

A vadon élő állatok ösztönei nem tűnnek el, ezért a „barátságos” róka is veszélyt jelenthet, ha megijed vagy stresszes helyzetbe kerül.

Szakértői figyelmeztetés – óvatosan a rókákkal

Sugár László, a MATE professzora szerint a rókasimogatás Magyarországon állat- és humán-egészségügyi szempontból is kockázatos. A rókagalandféreg lappangási ideje akár öt év is lehet, és mire a tünetek jelentkeznek, a betegség már súlyos stádiumban van.

A szakember szerint a rókák háziasítása, nevelése és emberhez szoktatása nemcsak veszélyes, hanem etikailag is vitatható — a faj természetes viselkedése torzulhat, miközben az emberi biztonság is sérülhet.

Rókát észleltek egy magyar nagyvárosban

Egy váratlan vendég kóborol Eger utcáin. Több helyen is látták a vadállatot. A róka megjelenése meglepte a helyieket, akik azonnal fotókat és beszámolókat osztottak meg a közösségi médiában.