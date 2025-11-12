Hírlevél

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Brutális időjárás lesz a következő napokban

sarki fény

Sarki fény táncolt Nógrád felett – fotón a ritka égi látvány!

Hajnalban az égbolt színes táncot lejtett Nógrád felett. A sarki fény látványa ritkán tapasztalható jelenség Magyarországon. A zöld és rózsaszín árnyalatokban ragyogó fények lenyűgöző természeti csodát varázsoltak az éjszakába, amelyről gyönyörű fotók is készültek.
sarki fényNógrádégi jelenség

Hajnalban Nógrád égboltja különleges látványban részesítette a szerencsés megfigyelőket. A rózsaszín és zöld árnyalatokban tündöklő sarki fény ritka és lenyűgöző jelenségként jelent meg a horizonton, amelyet a vármegye magasabban fekvő, fényszennyezéstől mentes területein figyelhettek meg legjobban. Hasonló jelenség történt Nógrádban októberben is.

Salgótarján, 2025. november 12. Sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton a köd felett Salgótarján közeléből fényképezve 2025. november 12-én hajnalban. MTI/Komka Péter
A sarki fény zöld és rózsaszín árnyalatban ragyogott Magyarország felett
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztőség

Miért látható a sarki fény Magyarországon is?

A sarki fény normál esetben a sarkkörök közelében jelenik meg, de időnként a közép-európai égbolton is feltűnik. Ennek oka a megnövekedett naptevékenység, amely fokozott geomágneses viharokat idéz elő. Ezek a viharok lehetővé teszik, hogy a fényjelenség sokkal délebbre is megfigyelhető legyen, akár Magyarország területén is.

Amikor a Napból nagy mennyiségű töltött részecske érkezik a Föld mágneses mezejébe, azok kölcsönhatásba lépnek a légkör felső rétegeivel. Ilyenkor alakulnak ki azok a látványos fényhullámok, amelyeket az emberi szem zöldes, vöröses vagy lilás fátyolként érzékel.

Hogyan keletkezik a sarki fény a Föld légkörében?

A sarki fény a Napból érkező protonok és elektronok légköri ütközése során keletkezik. Amikor ezek a részecskék a Föld mágneses mezején keresztül behatolnak a légkörbe, az ott található gázok – például az oxigén és a nitrogén – gerjesztett állapotba kerülnek, majd fényt bocsátanak ki.

A színek attól függnek, milyen magasan történik az ütközés: az oxigén zöld és vörös, a nitrogén pedig kékes-lilás árnyalatokat hoz létre. Ez a folyamat okozza a jelenség lenyűgöző táncát az éjszakai égbolton, amely minden alkalommal más és más mintázatot rajzol.

