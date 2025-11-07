Black Week a SPAR-ban: egész héten kedvezmények és olasz ízek

A SPAR idén nem csupán egy napra korlátozza „fekete péntekét”, hanem a „Black Week” keretében egész héten rendkívüli kedvezményekkel várja vásárlóit. Az akció 2025. november 6. és 12. között zajlik az áruházlánc boltjaiban, és a kínálatban olyan háztartási kisgépektől kezdve, mint palacsintasütők és forrólevegős sütők, egészen az olasz saját márkás élelmiszerekig szerepelnek kiemelt ajánlatok.

November 6-tól 12-ig tartó akcióval készül a SPAR a Fekete Péntekre

Miért érdemes a Sparnál korábban kezdeni?

A „Black Week” koncepció azt jelenti, hogy a nagy leárazás nemcsak egyetlen napra szól, hanem lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy kényelmesen, roham nélkül válogassanak az ajánlatok közül. A SPAR tehát előrébb hozta az akciót, hogy a készlet ne csak pár óráig tartson, és hogy azok is élhessenek a kedvezményekkel, akik nem kizárólag impulzusvásárlásra gyúrnak.

Ajánlatok a praktikus konyhagépektől az olasz falatokig

A Tefal Simply Clean palacsintasütő 25 cm-es változata 7 499 Ft helyett 3 749 Ft , a 28 cm-es verzió pedig 8 999 Ft helyett 4 499 Ft áron érhető el.

, a 28 cm-es verzió pedig 8 999 Ft helyett 4 499 Ft áron érhető el. A gourmet konyhatechnika kedvelőinek a Gourmetmaxx duplakosaras forrólevegős sütője 10 literes űrtartalommal, 69 999 Ft helyett 39 999 Ft az akció idején.

az akció idején. Az olasz saját márkás DESPAR élelmiszerek – olívabogyók, tésztaszószok, tonhalsteakek, kávékapszulák és még sok más – akár 27 % kedvezménnyel szerezhetők be.

Mire figyeljünk a vásárlásnál?

Bár az akciók figyelemfelkeltők, érdemes előre tájékozódni:

Nézzük meg, hogy az akciós termékek valóban kedvezőbbek-e a korábbi árakhoz képest.

Ellenőrizzük, hogy az akciós készlet milyen mennyiségben érhető el, és hogy mely üzletekben.

A háztartási gépeknél vegyük figyelembe a szállítást, garanciát, és azt, hogy megfelel-e az igényeinknek.

Összegzés

A SPAR idei Black Week akciója jól mutatja, hogy a „fekete péntek” ma már nem csupán egy napos esemény: a november eleji nagy leárazások hete lehetőséget ad arra, hogy tudatosan és nyugodtan válasszunk kedvezményes termékeket. A háztartási eszközöktől a prémium olasz élelmiszerekig kínált ajánlatok mindenki számára kínálnak kedvező lehetőséget – feltéve, ha nem csak a „arány-kedvezmény” csábításának esünk áldozatául.