Sulyok Tamás: a magyarországi horvátok megbecsült és aktív részei a magyar társadalomnak

A magyarországi horvátok hosszú évszázadok óta szerves, megbecsült és aktív részei a magyar társadalomnak - hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton az Országos Horvát Napon, a pécsi Kodály Központban.

Sulyok Tamás beszéde nagy figyelmet kapott a pécsi Országos Horvát Napon - Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Az államfő kiemelte: ez a közösség élő és cselekvő közösség. Megmaradásuk, nyelvük megőrzése, hagyományaik ápolása, értékeik gyarapodása magyar érdek, ugyanúgy, ahogy a horvátországi magyarok önazonosságának megőrzése is az.

Mert olyannyira kötődünk egymáshoz, annyi mindent megéltünk együtt, annyi értéket tudtunk teremteni a másik számára is, amit nem lehet felejteni - fűzte hozzá Sulyok Tamás.

A horvát és a magyar két ősi, keresztény, sokat küzdött és szenvedett hős nemzet - mondta. "Nagy utat jártunk be együtt, kölcsönösen gazdagítottuk egymás kultúráját, és együtt gyarapítottuk Európa szellemi örökségét" - tette hozzá.

"Mi, magyarok nem felejtjük el azokat az alkalmakat, amikor számíthattunk egymásra, nem felejtjük el azokat a történelmi nagyságokat és hősöket, akik mindkét nemzethez egyaránt kötődnek" - mutatott rá.

Nem felejtjük el azokat a vészterhes időket sem, amikor együtt küzdöttünk hódító birodalmak szorításában, hogy védjük hitünket, családjainkat és értékeinket - fogalmazott az államfő.

Európának és az európai kultúrának mindketten szerves és elidegeníthetetlen részei vagyunk, vérünkkel adóztunk érte, kezünkkel építettük, és szellemi kincseinkkel bővítettük - mutatott rá Sulyok Tamás.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere elmondta: ez a város mindig a sokszínűség, az egymásra figyelés helye volt, a helyi horvát közösség pedig nem csupán őrzi, hanem élteti is ezt az örökséget.

A pécsi horvátok mindannyiunknak példát mutatnak arra, hogy miként lehet nyitottnak lenni, és egyszerre hűségesnek a gyökereinkhez - tette hozzá.

Osztrogonácz József, a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke emlékeztetett arra a két évfordulóra, amelyet 2025-ben ünnepelnek: az első önálló horvát szervezet, a Magyarországi Horvátok Szövetsége 35 éve alakult meg, az Országos Horvát Önkormányzat pedig 30 éve.