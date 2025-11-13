Sulyok Tamás a szegedi lézeres kutatóközpontba látogatott

A szegedi ELI-ALPS kutatóközpontba látogatott Sulyok Tamás, aki a Kutató Diákok Mozgalmával érkező fiatalok előtt arról beszélt: a létesítmény a lézertechnológia fejlődésének motorja. Az államfő szerint Magyarország büszke lehet arra, hogy a világ számos országából érkeznek ide tudósok, kutatók és doktori hallgatók.

Sulyok Tamás a szegedi ELI-ALPS lézerkutató központban. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Sulyok Tamás szerint az ELI-ALPS kulcsszerepet játszik Európa tudományos jövőjében

A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy minden nemzetközi fórumon népszerűsíteni fogja az itt elérhető kutatási lehetőségeket, és szorgalmazza, hogy a visegrádi országok mind csatlakozzanak az ELI ERIC konzorciumhoz.

Allen Weeks főigazgató szerint a lézertechnológia mára alapvető szerepet játszik az iparban, a gyógyászatban, a kommunikációban és a kvantum-számítástechnikában. Hozzátette: Európa világvezető pozícióra törekszik ebben az iparágban, és a Draghi-jelentés is kiemeli a tudományos nagyberuházások stratégiai jelentőségét — a szegedi beruházás pedig pontosan ilyen.

A szegedi ELI-ALPS lézerkutató központ modern épülete, ahová Sulyok Tamás ellátogatott – üvegfalú laborok és futurisztikus fémstruktúrák láthatók Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A világ élvonalába tartozó lézerek működnek Szegeden

A központban jelenleg tíz különböző lézerberendezés működik, amelyek közül több is a legmodernebb a világon. Ezeket többek között:

anyagszerkezet-vizsgálatokhoz

fúziós technológiai kutatásokhoz

csillagászati folyamatok szimulálásához

elemi részecskék gyorsítására használják.

Az ELI-ALPS egyik különleges területe az attoszekundumos lézertechnológia, amely lehetővé teszi az elektronok mozgásának megfigyelését — ilyen berendezésből nagyon kevés működik a világon.

Nemzetközi kutatók és tehetséggondozás: ingyenes hozzáférés a legmodernebb technológiához

A központba a világ minden tájáról érkeznek kutatók, akik ingyen végezhetik kísérleteiket, ha terveiket a tudományos bizottság jóváhagyja. A szegedi és prágai központ megnyitása óta 41 ország több mint 1500 kutatója érkezett az ELI létesítményeibe.

A kutatóintézet külön figyelmet fordít a fiatal tehetségekre: már tíz éve szervez nyári egyetemet doktoranduszoknak és mesterszakos hallgatóknak, aktív kapcsolatot tart fenn a magyar egyetemekkel, és ösztönzi a külföldön sikereket elérő magyar kutatók hazatérését.