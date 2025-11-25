Százéves hegemóniát tört meg a gyönyörű zsoké hölgy

A 33 éves Suták Csenge 20 győzelemmel utasította maga mögé a címvédőt. Az utolsó versenynap közepén 19-19 győzelemmel állt a két klasszis lovas, majd jött a versenynap ötödik futama, a Szunyogh István Emlékverseny, ahol édesapja, Suták János által idomított Cenzorral győzött és megnyerte a zsokék vetélkedését.

Suták Csenge Cenzor hátán

Fotó: Honvédelmi Minisztérium

Suták Csenge útja a csúcsra

Csenge 2008-ban 16 évesen mutatkozott be a Kincsem Park közönségének, a következő szezonban pedig már első győzelmét is elérte. 2009. március 29-én Kispajtás nyergében nyerte meg pályafutása első sikerét, ekkor is édesapja trenírozottjával győzött. 2017-ben megnyerte galoppban a női lovas világbajnokság versenysorozatának lengyelországi futamát Varsóban, így bejutott a vb-döntőjébe.

Pályafutása 100. sikerét már áldott állapotban szerezte meg, a felejthetetlen Tour To Paris nyergében 2018-ban.

Kislánya, Zara születése után nem sokat hagyott ki, már a következő évben csúcsformában versenyezve, karriercsúcsát beállítva 24 sikerig jutott. Eddigi legeredményesebb éve 2022-ben volt, ekkor 27 győztest lovagolt egy szezonban. 200. győzelmét Solar nyergében aratta, ami újabb lendületet adott számára. Az idei év sem ígérkezett könnyűnek, de hatalmas akaratának köszönhetően gyerekkori álmát beteljesítve felért a csúcsra.