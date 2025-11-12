Őrület! Ez lesz idén a legnépszerűbb szaloncukor

Tavaly a dubai csoki volt az ünnepi sláger, most azonban a karamellás, fűszeres Lotus íz ígér új trendet. A kuwaiti Lotus kekszes szaloncukor a Sulyán Cukrászda exkluzív újdonsága, fehér csokoládéval, arany csillámporral és ropogós kekszdarabokkal – írja a SONLINE.

A kuwaiti Lotus szaloncukor léphet a dubai csoki helyébe idén karácsonykor.

Fotó: Sulyán Cukrászda/SONLINE

Szaloncukor a Közel-Keletről: megérkezett a kuwaiti Lotus

A balatonlellei Márton Cukrászdában már sokan kóstolták, és a vendégek szerint különleges, ünnepi hangulatot idéz. A Lotus keksz ugyan belga eredetű, de a belőle készült édességek Kuvaitban lettek világhírűek. A trend onnan indult el, és most Magyarországon is meghódítja a cukrászdák pultjait. A klasszikus ízek – például a konyakmeggyes vagy a málnazselés – mellett egyre népszerűbbek az újdonságok.

Az idei kínálatban olyan modern ízek is feltűntek, mint az espresso martini, az epres sajttorta vagy a pekándiós brownie.

Szakértők szerint a kuvaiti Lotus íz minden esélyt megad arra, hogy az idei karácsony kedvence legyen. A vásárlók lelkesedése azt mutatja, hogy az egzotikus ízek idén is meghatározzák az ünnepi édességdivatot. Úgy tűnik, a karácsony 2025-ben a karamellás, fűszeres Lotus varázsáról fog szólni.

Óvatosan a dubai csokival, mérgező lehet!

Az dubai csoki népszerűsége ellenére komoly egészségügyi kockázatokat rejt: külföldről érkező minták közel 100 %-a, a német gyártásúaké pedig mintegy 40 %-a nem felelt meg az élelmiszer-ellenőrzési előírásoknak. A vizsgálatok mikotoxinokat, enterobaktériumokat és illetéktelen színezékeket is kimutattak a termékekben, így a fogyasztók számára különösen fontos az összetevők, az allergének és a címkék alapos ellenőrzése.

Ezt jósolták a a dubai csoki őrület után

Korábban azt jósolták a boba tea lehet az új őrület, ami a korábbi dubai csoki-hullámot követheti: az ital piaci berobbanási esélye nagyobb, mint a csokoládéé, mivel már üzletláncokat, tőzsdei kibocsátásokat és erős közösségi média-hullámokat is felvonultat.

