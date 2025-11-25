Kihirdették Az Év Szaloncukra verseny 2025-ös győzteseit

A nyolc versenykategóriából hat kategória kóstolóit idén is a verseny közösségi oldalainak követői közül választottuk ki. Azonban az egyik legnépszerűbb kategória a gyerekek kedvence kategória zsűrijében idén a Magyar Színház Keménykalap és krumpliorr című előadás gyermekszínészei is helyet kaptak. Ez azért is öröm volt számunkra, mert a kóstoláson a színház által készített videókon keresztül ezt az élményt a követőinknek is át tudtuk adni – mondták a szervezők.

Az év szaloncukorja: a Szent Korona Cukrászda díjnyertes karamellás szaloncukra

Fotó: azevszaloncukra.hu

Idén ismét a szakmai kategóriában is nevezhettek a gyártók. Ebben a kategóriában azonban gyártónként csak három szaloncukorral indulhattak.

A szakmai zsűriben Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház chefje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, Szentandrás-Szabó Emese mestercukrász valamint Pásztor Éva mestercukrász, szakoktató döntött a szaloncukrokról.

A zsűrizésben minden évben sztárok is segítenek egy-egy kategóriában. Idén a zselés kategóriát a Magyar Színház sztárjai: Trokán Anna, Jenes Kitti és Pavletits Béla kóstolta.

Minden évben szeretjük frissíteni a kategóriákat, hogy a verseny segítségül tudjon szolgálni egy-egy kisebb közösségnek is. Idén a „mentes” szaloncukrok kaptak külön kategóriákat, amiben a cukor, glutén és tejfehérje érzékeny közönség számára gyártott szaloncukrok külön versenybe szállhattak.

– mondta el Kovács Gergely szervező.

Az Év Szaloncukra idén ismét rekord számú nevezéssel 24 gyártó 165 szaloncukra közül került kiválasztásra.

A verseny 8 kategóriájában összesen közel 200 kóstoló döntött a díjazottakról és 12 000 szaloncukor került kóstolásra.

Az Év Szaloncukra idén a soltvadkerti Szent Korona cukrászda karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukra lett. Második helyen a Keszthelyi Sütibolt roppanó ostyás sós karamellás szaloncukra lett, ami 2021-ben már az év legjobb karamellás szaloncukra volt.

A Keszthelyi Sütibolt roppanó ostyás sós karamellás szaloncukra – Fotó: azevszaloncukra.hu

A harmadik a Gyulai Kézműves Cukrászda DJC Stílusgyakorlat szaloncukra lett, amit a Magyarország Tortája 2025-ös győztes tortája alapján készítettek a tortaverseny győztesei.