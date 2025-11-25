Kihirdették Az Év Szaloncukra verseny 2025-ös győzteseit

A nyolc versenykategóriából hat kategória kóstolóit idén is a verseny közösségi oldalainak követői közül választottuk ki. Azonban az egyik legnépszerűbb kategória a gyerekek kedvence kategória zsűrijében idén a Magyar Színház Keménykalap és krumpliorr című előadás gyermekszínészei is helyet kaptak. Ez azért is öröm volt számunkra, mert a kóstoláson a színház által készített videókon keresztül ezt az élményt a követőinknek is át tudtuk adni – mondták a szervezők.
Idén ismét a szakmai kategóriában is nevezhettek a gyártók. Ebben a kategóriában azonban gyártónként csak három szaloncukorral indulhattak.
A szakmai zsűriben Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház chefje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, Szentandrás-Szabó Emese mestercukrász valamint Pásztor Éva mestercukrász, szakoktató döntött a szaloncukrokról.
A zsűrizésben minden évben sztárok is segítenek egy-egy kategóriában. Idén a zselés kategóriát a Magyar Színház sztárjai: Trokán Anna, Jenes Kitti és Pavletits Béla kóstolta.
Minden évben szeretjük frissíteni a kategóriákat, hogy a verseny segítségül tudjon szolgálni egy-egy kisebb közösségnek is. Idén a „mentes” szaloncukrok kaptak külön kategóriákat, amiben a cukor, glutén és tejfehérje érzékeny közönség számára gyártott szaloncukrok külön versenybe szállhattak.
– mondta el Kovács Gergely szervező.
Az Év Szaloncukra idén ismét rekord számú nevezéssel 24 gyártó 165 szaloncukra közül került kiválasztásra.
A verseny 8 kategóriájában összesen közel 200 kóstoló döntött a díjazottakról és 12 000 szaloncukor került kóstolásra.
Az Év Szaloncukra idén a soltvadkerti Szent Korona cukrászda karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukra lett. Második helyen a Keszthelyi Sütibolt roppanó ostyás sós karamellás szaloncukra lett, ami 2021-ben már az év legjobb karamellás szaloncukra volt.
A harmadik a Gyulai Kézműves Cukrászda DJC Stílusgyakorlat szaloncukra lett, amit a Magyarország Tortája 2025-ös győztes tortája alapján készítettek a tortaverseny győztesei.
A szakmai kategória győztese a balatongyöröki Promenád Kávéház
Narancs Esszencia névre keresztelt konfitált narancszselés étcsokoládés narancskrémes szaloncukra, a második az orosházi Hóvirág Cukrászda füstös whiskeys mogyorós szaloncukra, míg a harmadik a Hisztéria Cukrászda étcsokoládés meggyes szaloncukra lett.
A legjobb zselés szaloncukor a Keszthelyi Sütibolt Régi idők zselés szaloncukra lett, második helyen végzett a Sulyán Cukrászda valódi meggy zselés szaloncukra, míg a harmadik a székesfehérvári Damniczki Cukrászda Unikumos szilvás zselés szaloncukra lett.
A hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok kategóriájában „Az Év Cukormentes szaloncukra” a Diabette narancsos-marcipános szaloncukra lett a legjobb, a gluténmentes kategóriában a Hisztéria Cukrászda feketeribizli zselés szaloncukra győzött, míg a tejfehérje mentes kategóriában a Stühmer meggyes marcipános szaloncukrát díjazták.
A gyerekek kedvence a kiskunlacházi Demeter Chocolate Dubai csokoládés szaloncukra lett az első, második helyen a pápai Ricsi Cukrászda málnás vattacukros szaloncukra végzett és a harmadik a Sulyán Cukrászda igazi áfonya zselés szaloncukra lett.
Az Év új íze a kapsovári Jogos Desszert csokoládé- és desszertműhely Tökmagos Berriolette pürés fehércsokoládés szaloncukra lett, amit az idén először megjelenő új termékek közül választottak ki.
Az Év Szaloncukra győztese:
1. Szent Korona Cukrászda – Karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukor
2. Keszthelyi Sütibolt – roppanó ostyás sós karamellás szaloncukor
3. Gyulai Kézműves Cukrászda – DJC Stílusgyakorlat, a 2025-ös Magyarország tortájából készült szaloncukor
Szakmai kategória győztesei:
1. Promenád Kávéház – Narancs Esszencia – konfitált narancszselés, étcsokoládés narancs krémes szaloncukor
2. Hóvirág Cukrászda – füstös whiskys mogyorós szaloncukor
3. Hisztéria Cukrászda – étcsokoládés meggyes szaloncukor
A gyerekek kedvence:
1. Demeter Chocolate – Dubai csokoládés szaloncukor
2. Ricsi Cukrászda – málnás vattacukor ízű szaloncukor
3. Sulyán Cukrászda – valódi áfonya zselés szaloncukor
Zselés szaloncukrok:
1. Keszthelyi Sütibolt – Régi idők zselés szaloncukra – citrom-narancsízű zselés szaloncukor
2. Sulyán Cukrászda – valódi meggy zselés szaloncukor
3. Damniczki Cukrászda – Unikumos aszalt szilvás zselés szaloncukor
További fotók a verseny hivatalos oldalán érhetők el.
Az Év Cukormentes (hozzáadott cukrot nem tartalmazó) szaloncukra: Diabette – narancsos marcipános szaloncukor
Az Év gluténmentes (hozzáadott glutén tartalmú alapanyagot nem tartalmazó) szaloncukra: Hisztéria Cukrászda– feketeribizli zselés szaloncukor Az év tejfehérje mentes szaloncukra: Stühmer – meggyes marcipános szaloncukor
Az Év Új íze: Jogos Desszert – Tökmagos Berriolette pürés fehércsokoládés szaloncukor