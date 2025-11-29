Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – Ezekre figyeljen!

A szaloncukor hosszú hagyományra épülő, mégis rendkívül változatos termék. A Hungarian Conservative infromációi szerint a szaloncukor története egészen a francia fondantcukorig nyúlik vissza, amely német cukrászok közvetítésével érkezett Magyarországra és vált a hazai ünnepi hagyomány részévé. Vásárlásakor azonban különösen fontos, hogy ne csak a csillogó csomagolásra figyeljünk, hanem arra is, hogy mit takar valójában.

A szaloncukor bevonatának aránya sokat elárul a minőségről

Fotó: azevszaloncukra.hu / Az Év Szaloncukra

Honnan lehet tudni, hogy valódi szaloncukrot vásárolunk?

A valódi szaloncukor pontosan meghatározott módon készül: szemenként csomagolt, rojtozott papírba kerül, és védőbevonatot kap, ami lehet csokoládé vagy kandiszréteg. Ha a csomagoláson nincs feltüntetve, milyen típus (fondan, zselé, marcipán, mártott stb.), vagy hiányzik a bevonat arányára utaló adat, akkor gyanakodhatunk, hogy nem a klasszikus előírásoknak megfelelő terméket tartjuk a kezünkben.

Erre érdemes figyelni:

legyen feltüntetve a szaloncukor típusa;

szerepeljen a bevonat aránya;

legyen azonos szemnagyság.

Mi számít különleges minőségű szaloncukornak?

A különleges minőségű szaloncukor szigorúan meghatározott összetételű. A marcipános változat például csak egyszeres mandulamarcipánból készülhet, aromát pedig nem tartalmazhat, és kizárólag étcsokoládéval vonható be. A vajkaramellás különleges szaloncukor pedig legalább 85% valódi vajkaramellát tartalmaz, és csak ét- vagy tejcsokoládé kerülhet rá.

Mitől lesz tehát különleges?

magas és jogilag szabályozott alapanyag-arányok,

valódi mandula vagy vajkaramella,

meghatározott bevonatfajták,

díszdobozos, egyenként csomagolt kiszerelés,

„különleges minőségű” jelölés a csomagoláson.

Miért fontos a bevonat aránya?

A bevonat aránya nem csak adat a csomagoláson, ha túl kevés a csokoládé, az édesség hamar kiszáradhat, elveszíti az állagát, és a töltelék sem adja ki a teljes ízt.

Mi a baj a túl vékony bevonattal?

törékeny lesz,

gyorsabban romlik,

kevésbé finom.

Hogyan olvassuk a címkét szaloncukor vásárlásakor?

A szaloncukor vásárlása sokkal egyszerűbb, ha tudjuk, mit kell nézni a címkén. A gyártóknak kötelező feltüntetniük a szaloncukor típusát, a bevonat mennyiségét, az összetevőket és azt is, hány szemet tartalmaz a csomag.