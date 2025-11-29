Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – Ezekre figyeljen!

A szaloncukor hosszú hagyományra épülő, mégis rendkívül változatos termék. A Hungarian Conservative infromációi szerint a szaloncukor története egészen a francia fondantcukorig nyúlik vissza, amely német cukrászok közvetítésével érkezett Magyarországra és vált a hazai ünnepi hagyomány részévé. Vásárlásakor azonban különösen fontos, hogy ne csak a csillogó csomagolásra figyeljünk, hanem arra is, hogy mit takar valójában.
Honnan lehet tudni, hogy valódi szaloncukrot vásárolunk?
A valódi szaloncukor pontosan meghatározott módon készül: szemenként csomagolt, rojtozott papírba kerül, és védőbevonatot kap, ami lehet csokoládé vagy kandiszréteg. Ha a csomagoláson nincs feltüntetve, milyen típus (fondan, zselé, marcipán, mártott stb.), vagy hiányzik a bevonat arányára utaló adat, akkor gyanakodhatunk, hogy nem a klasszikus előírásoknak megfelelő terméket tartjuk a kezünkben.
Erre érdemes figyelni:
- legyen feltüntetve a szaloncukor típusa;
- szerepeljen a bevonat aránya;
- legyen azonos szemnagyság.
Mi számít különleges minőségű szaloncukornak?
A különleges minőségű szaloncukor szigorúan meghatározott összetételű. A marcipános változat például csak egyszeres mandulamarcipánból készülhet, aromát pedig nem tartalmazhat, és kizárólag étcsokoládéval vonható be. A vajkaramellás különleges szaloncukor pedig legalább 85% valódi vajkaramellát tartalmaz, és csak ét- vagy tejcsokoládé kerülhet rá.
Mitől lesz tehát különleges?
- magas és jogilag szabályozott alapanyag-arányok,
- valódi mandula vagy vajkaramella,
- meghatározott bevonatfajták,
- díszdobozos, egyenként csomagolt kiszerelés,
- „különleges minőségű” jelölés a csomagoláson.
Miért fontos a bevonat aránya?
A bevonat aránya nem csak adat a csomagoláson, ha túl kevés a csokoládé, az édesség hamar kiszáradhat, elveszíti az állagát, és a töltelék sem adja ki a teljes ízt.
Mi a baj a túl vékony bevonattal?
- törékeny lesz,
- gyorsabban romlik,
- kevésbé finom.
Hogyan olvassuk a címkét szaloncukor vásárlásakor?
A szaloncukor vásárlása sokkal egyszerűbb, ha tudjuk, mit kell nézni a címkén. A gyártóknak kötelező feltüntetniük a szaloncukor típusát, a bevonat mennyiségét, az összetevőket és azt is, hány szemet tartalmaz a csomag.
Címke-olvasási puskázó:
Tipus: fondan, zselé, marcipán, vajkaramella stb.
Bevonat: ét-, tej-, fehércsokoládé vagy bevonómassza.
Burok aránya: legalább 20–25 százalék a típustól függően.
Összetevők: minél kevesebb adalék, annál jobb.
Darabszám: minden díszdobozban kötelező feltüntetni.
Kihirdették Az Év Szaloncukra verseny 2025-ös győzteseit
Több mint 12 ezer szem szaloncukor került megkóstolásra az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Év Szaloncukra versenyen, amit a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videósai, Kovács Ádám és Kovács Gergely hoztak létre. A versenyen lehetőséget kapott a nevezésre minden kicsi és nagy gyártó egyaránt.
