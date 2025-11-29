Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrán lap: politikai összeomlás jön, Zelenszkij elveszítette a hatalmát

Durva

Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – Ezekre figyeljen!

szaloncukorka

Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – Ezekre figyeljen!

17 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A karácsonyi időszakban minden polc roskadásig tele van szebbnél szebb édességekkel, így könnyű elveszni a kínálatban. A szaloncukor azonban csak akkor valódi, ha megfelel bizonyos szabályoknak, amiket sokan nem is ismernek. A gyártók gyakran eltérő alapanyagokat, bevonatokat és jelölési trükköket használnak, ezért nem árt tudni, mire figyeljen a vásárló.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szaloncukorkavalódibevonat

A szaloncukor hosszú hagyományra épülő, mégis rendkívül változatos termék. A Hungarian Conservative infromációi szerint a szaloncukor története egészen a francia fondantcukorig nyúlik vissza, amely német cukrászok közvetítésével érkezett Magyarországra és vált a hazai ünnepi hagyomány részévé. Vásárlásakor azonban különösen fontos, hogy ne csak a csillogó csomagolásra figyeljünk, hanem arra is, hogy mit takar valójában.

szaloncukor
A szaloncukor bevonatának aránya sokat elárul a minőségről
Fotó: azevszaloncukra.hu / Az Év Szaloncukra 

Honnan lehet tudni, hogy valódi szaloncukrot vásárolunk?

A valódi szaloncukor pontosan meghatározott módon készül: szemenként csomagolt, rojtozott papírba kerül, és védőbevonatot kap, ami lehet csokoládé vagy kandiszréteg. Ha a csomagoláson nincs feltüntetve, milyen típus (fondan, zselé, marcipán, mártott stb.), vagy hiányzik a bevonat arányára utaló adat, akkor gyanakodhatunk, hogy nem a klasszikus előírásoknak megfelelő terméket tartjuk a kezünkben.

Erre érdemes figyelni:

  • legyen feltüntetve a szaloncukor típusa;
  • szerepeljen a bevonat aránya;
  • legyen azonos szemnagyság.

Mi számít különleges minőségű szaloncukornak?

A különleges minőségű szaloncukor szigorúan meghatározott összetételű. A marcipános változat például csak egyszeres mandulamarcipánból készülhet, aromát pedig nem tartalmazhat, és kizárólag étcsokoládéval vonható be. A vajkaramellás különleges szaloncukor pedig legalább 85% valódi vajkaramellát tartalmaz, és csak ét- vagy tejcsokoládé kerülhet rá.

Mitől lesz tehát különleges?

  • magas és jogilag szabályozott alapanyag-arányok,
  • valódi mandula vagy vajkaramella,
  • meghatározott bevonatfajták,
  • díszdobozos, egyenként csomagolt kiszerelés,
  • „különleges minőségű” jelölés a csomagoláson.

Miért fontos a bevonat aránya?

A bevonat aránya nem csak adat a csomagoláson, ha túl kevés a csokoládé, az édesség hamar kiszáradhat, elveszíti az állagát, és a töltelék sem adja ki a teljes ízt.

Mi a baj a túl vékony bevonattal?

  • törékeny lesz,
  • gyorsabban romlik,
  • kevésbé finom.

Hogyan olvassuk a címkét szaloncukor vásárlásakor?

A szaloncukor vásárlása sokkal egyszerűbb, ha tudjuk, mit kell nézni a címkén. A gyártóknak kötelező feltüntetniük a szaloncukor típusát, a bevonat mennyiségét, az összetevőket és azt is, hány szemet tartalmaz a csomag.

Címke-olvasási puskázó:

Tipus: fondan, zselé, marcipán, vajkaramella stb.

Bevonat: ét-, tej-, fehércsokoládé vagy bevonómassza.

Burok aránya: legalább 20–25 százalék a típustól függően.

Összetevők: minél kevesebb adalék, annál jobb.

Darabszám: minden díszdobozban kötelező feltüntetni.

Kihirdették Az Év Szaloncukra verseny 2025-ös győzteseit

Több mint 12 ezer szem szaloncukor került megkóstolásra az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Év Szaloncukra versenyen, amit a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videósai, Kovács Ádám és Kovács Gergely hoztak létre. A versenyen lehetőséget kapott a nevezésre minden kicsi és nagy gyártó egyaránt.

Karácsonyi menü: Mi kerül a Séfek Séfe sztárjainak az asztalára?

Az ünnepi készülődés fontos és elmaradhatatlan része a karácsonyi menü. Mindenki másra esküszik, így egyesek a hagyományos ételeket részesítik előnyben, míg mások az újdonságokat szeretik, így a karácsonyi menü is folyamatosan változik. Az Origo a Séfek Séfe sztárjait kérdezte meg arról, hogy hogyan készülnek a karácsonyra és mi lesz a karácsonyi menü.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!