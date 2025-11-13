A férfiak titkos függősége: egy hónap e nélkül és kiderül ki vagy valójában

Sokan ugyanis úgy gondolják, a függőség csak akkor kezdődik, amikor valaki már „lecsúszik”. Valójában azonban a függőség ott jelenik meg, ahol valamit nem tudunk nem csinálni. Ahol hiányérzet, nyugtalanság, szorongás jelentkezik, ha az adott szerhez vagy viselkedéshez nem nyúlhatunk. Nemcsak az a függő, aki mindennap lerészegedik, hanem az is, aki egy nehéz nap után nem tud másképp megnyugodni, csak egy ital segítségével. A kérdés tehát nem az, hányszor iszol, hanem az: mi történik benned, ha nem iszol?

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Az önmegtartóztatás nem gyengeség – a Száraz November a lelki egészség próbája

Ez a novemberi önmegtartóztatás így a lelki egészség tükre is lehet – különösen a férfiak esetében. Hiszen bár a társadalmi attitűd sokat változott, a férfiakra még mindig erősen hat az az elvárás, hogy „egy férfi tartsa magát”, „ne sírjon”, „ne panaszkodjon”. Az érzelmek kimutatása sokszor gyengeségként jelenik meg, az elfojtás pedig erényként. Ez a belső tilalom azonban komoly lelki árat követel.

A coping azt jelenti, ahogyan a stresszel és a nehéz érzelmekkel szembenézünk. Az elkerülő megküzdés pedig az, amikor nem a probléma feldolgozását választjuk, hanem megpróbáljuk elnyomni vagy eltompítani az érzéseinket – például alkohollal, munkába meneküléssel, túlzott edzéssel vagy online tevékenységekkel. Az alkohol ebben a folyamatban gyakran válik „érzelemszabályozó eszközzé”: egy gyors, de rövid távú megoldássá, ami ideig-óráig csillapítja a feszültséget, hosszú távon azonban elmélyíti a problémát.

A „légy erős, fiam” típusú nevelési minták generációkon átívelnek, és sok férfi számára az érzelmi kifejezés helyett a teljesítmény, a kontroll és a cselekvés marad az egyetlen elfogadott megküzdési forma.

A Száraz November tehát nem pusztán az alkoholról való lemondásról szól, hanem egyfajta önismereti kísérlet is lehet. Mit érez egy férfi, ha nem nyúl a pohárhoz? Mit kezd a dühével, a tehetetlenséggel, a magánnyal? Mihez nyúl a feszültség pillanataiban – és vajon honnan tanulta ezt a mintát? Ha a családban az érzelmek elfojtása, a „ne siránkozz, dolgozz” volt a norma, akkor nem csoda, ha a belső feszültség levezetésére kevés egészséges modell maradt.