Ilyen erős szelet még nem mértek: új szélrekord született

Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján kedden.

Szélrekord dőlt meg Budapesten

Fotó: Unsplash

Mekkora szélrekordot mértek a János-hegyen?

Azt írták: hétfőn új fővárosi szélrekordot hozott a hidegfront: délután Budapest János-hegy meteorológiai állomáson óránkénti 93 kilométeres erősségű széllökést mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó napi legnagyobb széllökés fővárosi rekordja.

A korábbi széllökésrekord ezen a napon Budapesten óránkénti 81 kilométeres volt, amit még 1981-ben rögzítettek, Budapest Örsöd állomáson.

