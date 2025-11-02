Erre nem lehet felkészülni: ilyen szélsőséges idő vár ránk a héten

November első hetében szélsőséges időjárásra kell készülnünk. Vasárnap még szinte tavaszias meleggel búcsúzik a hétvége, de hétfőn nyugat felől megérkezik az eső és a kellemetlen, csípős szél – írja a Köpönyeg.

Szélsőséges időjárás jön: napsütés és szélviharral érkező eső váltja egymást

Vasárnap még tavaszias lesz az idő, sok napsütés várható fátyolfelhőkkel. Késő estétől frontális felhőzet éri el az országot, és északon, északnyugaton már eleredhet az eső. A déli szél többfelé megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 18–23 fok között alakul – ez az évszakhoz képest kimondottan enyhe. Estére azonban már 9–15 fokra hűl le a levegő.

Szélsőséges idő vár ránk

Hétfőre teljesen megfordul az időjárás. Nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé elered az eső. Délután ugyan nyugaton már felszakadozhat a felhőzet, de a viharos északnyugati szél sokfelé megnehezíti a napot. A hőmérséklet 10–15 fok közé esik vissza.

Kedden ismét enyhül az idő, a reggeli ködfoltok feloszlása után nyugaton több órás napsütés várható, míg keleten még időnként felhős lehet az ég.

Szerdán változó felhőzet mellett napos, csapadékmentes idő ígérkezik, 11–16 fokos maximumokkal.

Csütörtökön reggelre köd és alacsonyszintű felhőzet képződhet, ami néhol napközben is tartósan megmaradhat, máshol viszont hosszabb napos időszakok várhatók.

A hét végére párás, ködös reggelek jönnek, a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel. Több tájon egész nap borongós maradhat az ég, de néhol kisüthet a nap.