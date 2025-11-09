120 év titkai: mit rejt valójában a Szent István-bazilika? – galéria

A Szent István-bazilika a magyar főváros egyik legmeghatározóbb épülete, amely 120 éve őrzi Budapest vallási és kulturális örökségét. Az impozáns templom története több mint fél évszázados építkezés és kitartó alkotómunka eredménye.

A Szent István-bazilika napjainkban

Fotó: Mitzo / Shutterstock

A Szent István-bazilika alapkövét 1851-ben tették le, ám az építkezés csak 1905-ben fejeződött be.

Több mint ötven évig tartott, mire a neoreneszánsz stílusú épület elnyerte mai formáját.

Az építés három meghatározó magyar építészhez köthető: Hild Józsefhez, Ybl Miklóshoz és Kauser Józsefhez. Az elhúzódás oka részben a pénzhiány és a városi viszonyok változása volt, de az 1868-as kupolaomlás is évekkel vetette vissza a munkálatokat. A végeredmény azonban maradandó: az ország egyik legkiemelkedőbb neoreneszánsz építészeti alkotása született meg - írja a Pest Buda.

Miért tartott több mint ötven évig a Szent István-bazilika építése?

A Szent István-bazilika építése azért húzódott el több mint fél évszázadon át, mert a munkálatokat számos műszaki, pénzügyi és történelmi akadály hátráltatta. Az 1851-ben elkezdett építkezés során nemcsak a város fejlődése változtatta meg az eredeti terveket, hanem többször is elfogyott a pénz, ami évekre megakasztotta a munkát.

A legnagyobb csapás 1868-ban történt, amikor a még félkész kupola beomlott, és az addigi szerkezet jelentős része megsemmisült.

Ezután Ybl Miklósnak gyakorlatilag újra kellett terveznie az épületet, modern statikai megoldásokkal és módosított arányokkal.

Hogyan szentelték fel a Szent István-bazilikát 120 évvel ezelőtt?

A templom felszentelésére 1905. november 9-én került sor. Az ünnepi misét Csernoch János esztergomi érsek celebrálta, és az eseményen részt vettek a kor politikai és egyházi méltóságai is.

A szenté avatás pillanata különleges szimbolikával bírt: a magyar nemzet ezzel a templommal kívánt méltó emléket állítani Szent István királynak, az államalapítás és a kereszténység meghonosításának. A főoltárban őrzött Szent Jobb ma is a Bazilika legfontosabb ereklyéje.

