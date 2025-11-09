120 év titkai: mit rejt valójában a Szent István-bazilika? – galéria

A Szent István-bazilika a magyar főváros egyik legmeghatározóbb épülete, amely 120 éve őrzi Budapest vallási és kulturális örökségét. Az impozáns templom története több mint fél évszázados építkezés és kitartó alkotómunka eredménye.
A Szent István-bazilika alapkövét 1851-ben tették le, ám az építkezés csak 1905-ben fejeződött be.
Több mint ötven évig tartott, mire a neoreneszánsz stílusú épület elnyerte mai formáját.
Az építés három meghatározó magyar építészhez köthető: Hild Józsefhez, Ybl Miklóshoz és Kauser Józsefhez. Az elhúzódás oka részben a pénzhiány és a városi viszonyok változása volt, de az 1868-as kupolaomlás is évekkel vetette vissza a munkálatokat. A végeredmény azonban maradandó: az ország egyik legkiemelkedőbb neoreneszánsz építészeti alkotása született meg - írja a Pest Buda.
Miért tartott több mint ötven évig a Szent István-bazilika építése?
A Szent István-bazilika építése azért húzódott el több mint fél évszázadon át, mert a munkálatokat számos műszaki, pénzügyi és történelmi akadály hátráltatta. Az 1851-ben elkezdett építkezés során nemcsak a város fejlődése változtatta meg az eredeti terveket, hanem többször is elfogyott a pénz, ami évekre megakasztotta a munkát.
A legnagyobb csapás 1868-ban történt, amikor a még félkész kupola beomlott, és az addigi szerkezet jelentős része megsemmisült.
Ezután Ybl Miklósnak gyakorlatilag újra kellett terveznie az épületet, modern statikai megoldásokkal és módosított arányokkal.
Hogyan szentelték fel a Szent István-bazilikát 120 évvel ezelőtt?
A templom felszentelésére 1905. november 9-én került sor. Az ünnepi misét Csernoch János esztergomi érsek celebrálta, és az eseményen részt vettek a kor politikai és egyházi méltóságai is.
A szenté avatás pillanata különleges szimbolikával bírt: a magyar nemzet ezzel a templommal kívánt méltó emléket állítani Szent István királynak, az államalapítás és a kereszténység meghonosításának. A főoltárban őrzött Szent Jobb ma is a Bazilika legfontosabb ereklyéje.
A képre kattintva galéria nyílik!
Mitől különleges a Szent István-bazilika kupolája és harangja?
A kupola 96 méter magas, ezzel a Parlamenttel egyenrangú — ez a szimbolikus magasság a világi és egyházi hatalom egyensúlyát fejezi ki.
A Szent István-bazilika kilátója ma is az egyik legnépszerűbb belvárosi látványosság, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik Budapestre.
A templom öt harangja közül a legnagyobb több mint 9 tonnát nyom, és ünnepi alkalmakkor szólal meg. Ezeket magyar és német mesterek készítették – egyedülálló hangzásuk miatt a harangokat a PestBuda.hu is a kor mesterművei között említi.
A Szent István-bazilika öröksége és jelenkori szerepe
A Bazilika ma is Budapest legnagyobb temploma és az egyik leglátogatottabb turisztikai célpont. A templom kulturális központként is működik: orgonakoncertek, ünnepi szertartások és jótékonysági események helyszíne.
A neoreneszánsz építészet díszítőelemei, az aranyozott belső és a mozaikok a magyar mesterek páratlan tehetségét tükrözik.
120 évvel a felszentelés után a Szent István-bazilika nemcsak építészeti remekmű, hanem élő szimbólum is: a magyar hit, kultúra és történelem örök találkozási pontja.
Ezekre a szent helyekre milliók indulnak el minden évben – nem véletlenül
A világ legismertebb zarándokhelyei nemcsak a hívők számára jelentenek fontos úti célt. Vannak helyek, ahol évről évre több százezer ember gyűlik össze, hogy részt vegyen egy vallási eseményen, másokat történelmi és kulturális jelentőségük miatt keresnek fel. Tibet kolostorai, Csíksomlyó pünkösdi búcsúja vagy az indiai Bodhgája mind különleges szerepet töltenek be a hívők életében.
Ritka keresztet fedezett fel egy gyerek egy jeruzsálemi osztálykiránduláson
Egy jeruzsálemi osztálykirándulás váratlan felfedezéssel végződött: egy tízéves diák különös, aranyból készült szent tárgyra bukkant. A lelet eredete a szakértők szerint egészen a múlt századokig nyúlhat vissza, és ritka vallási tárgy lehet.