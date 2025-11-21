Eltűnt a pénz a SZÉP-kártya egyenlegéről? Ez lehet az oka

Hírlevél

Sokan döbbenten tapasztalják, hogy egyik napról a másikra kevesebb pénz marad a kártyájukon, pedig nem is költöttek. A jelenség mögött a SZÉP-kártya szabályos díjlevonása áll, amelyről még mindig sok felhasználó nem tud.
Sok felhasználó tapasztalja, hogy kevesebb összeg fogadja a SZÉP-kártya felületén, mint amennyire számított. Ilyenkor sokan hibára vagy tévedésre gyanakodnak, pedig a háttérben egy teljesen szabályos díjlevonás áll. A SZÉP-kártya esetében ugyanis a szolgáltató 15 százalékos díjat von le minden olyan összegből, amelyet 365 napon belül nem használnak fel – tájékoztat a Sonline

Sokan csak akkor döbbennek rá, hogy fogy a pénz a SZÉP-kártya egyenlegen, amikor már közeleg a határidő
Fotó: Fehér Gábor / Sonline

A díjlevonást évente két fix napon végzik: március 20-án és szeptember 20-án. A következő dátum tehát március 20., ami sokakat érhet kellemetlen meglepetésként, főleg azért, mert az erről szóló értesítés decemberben érkezik. Az ünnepi időszak miatt ilyenkor kevesen figyelnek a SZÉP-kártya egyenlegére, pedig ez lenne a legjobb alkalom a régebben kapott összegek felhasználására. 

Új szabály: újra vásárolható hideg élelmiszer SZÉP-kártya segítségével 

December 1-jétől 2026. április 30-áig a SZÉP-kártya lehetőséget ad hideg élelmiszer vásárlására is. Ez jelentős könnyebbség minden felhasználónak, aki szeretné elkerülni a március 20-i díjlevonást, és inkább a családi kiadások csökkentésére fordítaná a megmaradt összeget. 

Miért érdemes figyelni a SZÉP-kártya egyenlegére? 

A SZÉP-kártya akkor jelenti a legnagyobb előnyt, ha időben és tudatosan használják. A decemberi értesítések után különösen fontos ellenőrizni a fennmaradt összeget, hogy ne csökkenjen feleslegesen a 15 százalékos díj miatt. 

Az ünnepi időszak ráadásul kiváló alkalom a felhasználásra – éttermi fogyasztásra, szállásra vagy akár hideg élelmiszer vásárlására. 

Honvédségi alkalmazott? Jó hírünk van!

Egyszeri SZÉP-kártya-juttatás érkezik a honvédelmi állománynak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelezte, hogy a Honvédelmi Minisztérium vezetése számára kiemelt fontosságú, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi szervezetek állományának szolgálatát és elhivatottságát elismerje.

Enyhítés jön decembertől

A kormány jogszabálytervezete szerint a módosítás 2025. december 1. és 2026. április 30. között lenne érvényben. A cikk további részében felsoroljuk azokat a termékeket, amelyekkel bővül a SZÉP Kártya által megvásárolható termékek köre.

 

