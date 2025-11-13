Fontos változás jöhet a SZÉP Kártyáknál decembertől

A kormány jogszabálytervezete szerint a módosítás 2025. december 1. és 2026. április 30. között lenne érvényben. A cikk további részében felsoroljuk azokat a termékeket, amelyekkel bővül a SZÉP Kártya által megvásárolható termékek köre - írja a Kisalföld.

Újra vásárolhatunk hideg élelmiszereket SZÉP Kártyával. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A következő termékeket vásárolhatjuk meg az új SZÉP Kártya tervezet szerint

A módosítás szerint a megvásárolható termékek körébe tartoznak az I-IV. áruosztályba tartozó élelmiszerek (élő állatok, állati termékek, növényi termékek, állat és növényi zsír vagy olaj, élelmiszerkészítmények).

Azonban továbbra sem vásárolhatunk vele alkoholtartalmú folyadékokat, dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket -, továbbá az V. áruosztályba tartozó termékek közül sót.

