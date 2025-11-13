Fontos változás jöhet a SZÉP Kártyáknál decembertől

Hírlevél

Újra bevezethetik a SZÉP Kártyákon lévő összegek hideg élelmiszerre történő felhasználásának lehetőségét egy új jogszabálytervezet szerint. Mutatjuk milyen élelmiszereket vásárolhatunk meg ezután a SZÉP Kártya tervezet szerint.
A kormány jogszabálytervezete szerint a módosítás 2025. december 1. és 2026. április 30. között lenne érvényben. A cikk további részében felsoroljuk azokat a termékeket, amelyekkel bővül a SZÉP Kártya által megvásárolható termékek köre - írja a Kisalföld.

SZÉP Kártya
Újra vásárolhatunk hideg élelmiszereket SZÉP Kártyával. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

 

A következő termékeket vásárolhatjuk meg az új SZÉP Kártya tervezet szerint

A módosítás szerint a megvásárolható termékek körébe tartoznak az I-IV. áruosztályba tartozó élelmiszerek (élő állatok, állati termékek, növényi termékek, állat és növényi zsír vagy olaj, élelmiszerkészítmények). 

Azonban továbbra sem vásárolhatunk vele alkoholtartalmú folyadékokat, dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket -, továbbá az V. áruosztályba tartozó termékek közül sót. 

Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint SZÉP-kártya-tulajdonos? Ezekre a dolgokra nagyon kell figyelnie!

 

