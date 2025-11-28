Új országos szűrőprogram indul a várandósoknak a veleszületett szifilisz felismerésére

Magyarországon már évtizedek óta kötelező a várandósok első trimeszterbeli szifilisz-szűrése. Hazánkban– más európai országokhoz hasonlóan – az elmúlt években emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma. A növekvő betegszám miatt a várandós nők körében is gyakrabban fordul elő a fertőzés. Bár a szifilisz elsősorban felnőtteket érint, a várandósok megbetegedése miatt a veleszületett (congenitális) szifiliszes esetek száma is nőtt. 2025. november közepéig összesen 63 ilyen esetet igazoltak, elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest vármegyében és Budapesten.

A várandósok szifilisz szűrése kulcsfontosságú a veleszületett fertőzések megelőzésében - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Miért kulcsfontosságú a várandósok időben végzett szifilisz szűrése?

A szifilisz jól gyógyítható nemi betegség, azonban a magzati fertőzés csak akkor előzhető meg, ha a várandós nőnél időben megtörténik a szükséges szűrés, és fertőzöttség esetén megkapja a megfelelő antibiotikum-kezelést.

Ezért indítja az NNGYK az új szűrési programot, amely kiegészíti az első trimeszterbeli kötelező szűrővizsgálatot, és kulcsszerepe van abban, hogy a szülőnők esetleges fertőzöttsége kiderüljön és a szükséges kezelés mind az újszülöttnél, mind az édesanyánál mielőbb megkezdődhessen. A vizsgálat fél óra elteltével ad eredményt, teljesen biztonságos, és nem jelent többletterhet a szülőnőnek.

A szűréshez szükséges gyorsteszteket az NNGYK térítésmentesen biztosítja az ország valamennyi szülészeti ellátást nyújtó intézményének. Pozitív eredmény esetén a kórház haladéktalanul megkezdi a szükséges célzott laboratóriumi vizsgálatokat és – indokolt esetben – a kezeléseket.

Mivel előzhető meg az újszülöttek fertőződése?

A bevezetett intézkedés felhívja a figyelmet arra, hogy az újszülöttek szifilisz fertőzése elkerülhető lenne a várandósgondozás során az időben elvégzett szűrővizsgálatok elvégzésével, és a beteg várandósok, ill. szülőnők kezelésével a fertőzés további terjedése megelőzhető. Ha gyanús tünetek vagy kockázatos kórelőzmény (pl. partner megbetegedése) miatt bármelyik trimeszterben felmerül a várandós szifilisz fertőzésének gyanúja, indokolt a mielőbbi szakorvosi kivizsgálás és szükség esetén a megfelelő kezelés.

