Botrány a Sziget Fesztivál körül: Gerendai nyomására válthatott álláspontot a Tisza Párt

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója és korábbi tulajdonosa kulcsszerepet játszhatott abban, hogy a Tisza Párt vezetése megváltoztatta korábbi elutasító álláspontját a fesztivál jövőjével kapcsolatban. A Magyar Nemzet információi szerint Gerendai személyesen tárgyalt Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, és ezt követően a párt hirtelen támogatólag kezdett nyilatkozni a milliárdos üzletember visszatérési szándékáról.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál egyik alapítója, korábbi társtulajdonosa és főszervezője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A fordulat előzménye, hogy a Sziget mögött álló külföldi tulajdonos jelezte: eladná a fesztivált működtető céget. Gerendai – aki évekkel korábban nagy összegért vált meg érdekeltségétől – ismét bejelentkezett a rendezvény irányításáért, és a Magyar Nemzet szerint a Fővárosi Közgyűlésben is lobbizott azért, hogy állami és önkormányzati támogatással vehesse át újra a szervezést. A javaslatot a közgyűlés pártjainak többsége, köztük a Tisza, eleinte ellenezte. Röviddel később azonban Magyar Péter már közös fotót posztolt Gerendaival, „jövőre találkozunk a Sziget fesztiválon” felirattal, ami a korábbi álláspont gyökeres megváltozását jelezte.

A hirtelen irányváltás hátterében a Gerendai által alapított és vezetett Szeretem Magyarországot Klub állhat. A klubnak számos befolyásos üzletember, médiaszereplő és közéleti személyiség a tagja, köztük olyanok is, akik a Tisza Pártot nyíltan támogatják anyagilag vagy kommunikációs eszközökkel.

Gerendai egyik üzlettársa, Mazen Al-Ramahi jordániai milliárdos neve korábban a Kneecap nevű zenekar koncertje körüli vitában is előkerült, miután a Sziget szervezői kiálltak a fellépés mellett annak antiszemita tartalmai ellenére. Az üzletember a sajtóban korábban is kritizálta a magyar kül- és bevándorláspolitikát, és a cikk szerint a magyar titkosszolgálatok figyelmét is felkeltette.

Vita a Sziget Fesztivál körül

Botrány robbant ki a Sziget Fesztivál jövője körül: Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármester titokban több száz milliós tartozást engedne el a külföldi szervezőknek, miközben nincs garancia arra, hogy jövőre valóban megtartják a rendezvényt.