Óriási fordulat, eldőlt a Sziget Fesztivál sorsa

A Sziget ismét független fesztiválként, az egyediségét és a korábbi értékeit hangsúlyosabban kiemelve a nemzetközi piacon is unikális rendezvényként tovább kívánja erősíteni pozícióját a nemzetközi élvonalban.

Újra magyar kézben a Sziget Fesztivál Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11-étől 15-éig tervezik megrendezni

– közölte Vető Viktória sajtófőnök kedden az MTI-vel.

Mint írta, miután a fővárosi frakciók pozitív állásfoglalásával elhárult az akadálya annak, hogy a Sziget hosszú távú területbérleti engedéllyel vághasson neki a jövőnek, megszületett a megállapodás, amely szerint a londoni székhelyű Superstruct Entertainmenttől Gerendai Károly veszi át a fesztivált működtető Sziget Zrt.-t.

A Sziget Zrt. tulajdonosi szerkezete folyamatosan alakul az elkövetkező hetekben, mert a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveink szerint közösen fogjuk finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként, velük biztosan szorosan együttműködünk

– idézte Gerendai Károlyt a közlemény.

Kádár Tamás, a cég vezérigazgatója szerint a Sziget továbbra is Európa egyik legjelentősebb fesztiválja maradhat, megőrizve azokat az értékeket, amelyeket több mint három évtizede képvisel. Gerendai Károly nyolc évvel ezelőtt vonult ki a fesztiváléletből.

A közlemény kiemelte: stratégiai kérdésekben határozott elképzelésekkel tér vissza, amelyek megvalósításában számít a mostani menedzsment és a cégben dolgozó szakemberek munkájára, és szeretne további tudást is bevonni.

A megújuláshoz sokat adhat hozzá, ha hallgatunk kívülről jövő véleményekre, olyan szakemberekre, akik különböző szemszögből nézik a fesztiválpiacot

– mondta Gerendai.

Pálffy András, a Budapest Park alapítója úgy fogalmazott, hogy a Park és a Sziget együttműködése egyfajta értékközösség.

„Mindkét brand megőrzi autonómiáját, ugyanakkor kihasználjuk azokat a szakmai és működési szinergiákat, amelyekkel stabilabbá és jövőállóbbá tehetjük a magyar fesztiválpiacot” – közölte.