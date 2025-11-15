Ezek a legjobb szobanövények, ha penész ellen keres természetes megoldást

A legtöbben rögtön vegyszerekhez nyúlnak, ha penészt látnak a falon, pedig a természet is kínál megoldást. Vannak szobanövények, amelyek csendben, de hatékonyan dolgoznak a háttérben: nedvességet szívnak fel, kiszűrik a levegő szennyeződéseit, és csökkentik a penészspórák mennyiségét – írja a Sonline.hu.

Fotó: Unsplash

Szobanövények a penész ellen

Berte Kati somogyi kertész szerint a szobanövények nemcsak a lakás díszei, hanem valódi szövetségeseink a penész elleni harcban.

Angol borostyán – a természetes penészirtó mester

Az angol borostyán (Hedera helix) igazi multitasking növény.

Miközben kecsesen kúszik és díszíti a falat, a levegő nedvességét is felszippantja, és közben semlegesíti a penészspórákat. Olyan, mintha a lakás levegőjét egy láthatatlan porszívó tisztítaná.

Szanszeviéria és csokrosinda – két szívós légszűrő

A szanszeviéria, vagyis „anyósnyelv”, a túlélés bajnoka: kevés vizet igényel, és eltávolítja a levegőből a formaldehidet és a benzolt. A csokrosinda (zöld liliom) pedig a szerény hős, aki folyamatosan szűri a levegőt, megszabadítva a penésztől és a szén-monoxidtól. Ezek a növények penész ellen nemcsak praktikusak, hanem mutatósak is, így a lakás díszei maradnak.

Szobapálma – elegáns páramentesítő

A szobapálma csendes, stílusos és rendkívül hatékony. Miközben díszíti a teret, párát von el a levegőből, segítve a penész kialakulásának megelőzését. Egy elegáns növény, amely természetes módon szabályozza a lakás mikroklímáját.

