Rendkívüli

szobanövény

Ezek a legjobb szobanövények, ha penész ellen keres természetes megoldást

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
A penész különösen ősszel és télen támad a lakásokban, amikor ritkábban szellőztetünk. Ilyenkor jönnek jól a szobanövények, amelyek nemcsak szépek, hanem a levegőt is tisztítják, csökkentik a párát és elűzik a penészt.
szobanövénykertészpenészpenészedés

A legtöbben rögtön vegyszerekhez nyúlnak, ha penészt látnak a falon, pedig a természet is kínál megoldást. Vannak szobanövények, amelyek csendben, de hatékonyan dolgoznak a háttérben: nedvességet szívnak fel, kiszűrik a levegő szennyeződéseit, és csökkentik a penészspórák mennyiségét – írja a Sonline.hu.

szobanövény, nyövény
Őszi hangulat a lakásban: szobanövények, amelyek melegséget hoznak
Fotó:  Unsplash 

Szobanövények a penész ellen

Berte Kati somogyi kertész szerint a szobanövények nemcsak a lakás díszei, hanem valódi szövetségeseink a penész elleni harcban.

Angol borostyán – a természetes penészirtó mester

Az angol borostyán (Hedera helix) igazi multitasking növény. 

Miközben kecsesen kúszik és díszíti a falat, a levegő nedvességét is felszippantja, és közben semlegesíti a penészspórákat. Olyan, mintha a lakás levegőjét egy láthatatlan porszívó tisztítaná.

Szanszeviéria és csokrosinda – két szívós légszűrő

A szanszeviéria, vagyis „anyósnyelv”, a túlélés bajnoka: kevés vizet igényel, és eltávolítja a levegőből a formaldehidet és a benzolt. A csokrosinda (zöld liliom) pedig a szerény hős, aki folyamatosan szűri a levegőt, megszabadítva a penésztől és a szén-monoxidtól. Ezek a növények penész ellen nemcsak praktikusak, hanem mutatósak is, így a lakás díszei maradnak.

Szobapálma – elegáns páramentesítő

A szobapálma csendes, stílusos és rendkívül hatékony. Miközben díszíti a teret, párát von el a levegőből, segítve a penész kialakulásának megelőzését. Egy elegáns növény, amely természetes módon szabályozza a lakás mikroklímáját.

Szobanövények, amik megérik a pénzüket

Egyes szobanövényeket szinte lehetetlen elpusztítani, ezért kezdő kertészként is jó befektetés. Bizonyos fajokat azonban kifejezetten bonyolult megfelelően gondozni. A következő növények azonban jól bírják a strapát.

 

