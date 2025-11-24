Szülőszobai eseménynapló, gyógyító kert és traumatudatos felnőttképzési rendszer is van idén a BioTechUSA az Egészségért Díj nyertesei között

Ünnepélyes gálán adták át a BioTechUSA az Egészségért Díjakat a Szépművészeti Múzeumban november 20-án. Az eseményen olyan hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteket díjaztak, akik előremutató megoldásaikkal infrastrukturális és oktatási fejlesztéseket valósítanak meg a kizárólag magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai által alapított díj 24 millió forintos támogatásának köszönhetően. A díjazottak között valós idejű, digitális szülőszobai eseménynapló, természetalapú pszichiátriai rehabilitációs tér és multimédiás, traumatudatos felnőttképzési rendszer is szerepel. A gálán nemcsak a díj és a közönségdíj nyertesei örülhettek, ugyanis a helyszínen egy közösségi adományozás is megvalósult, így további 7 millió forint gyűlt össze a BMSZKI Traumatudatos Nőgyógyászati Szakrendelő részére.

Forrás: BioTechUSA, Fotó: Fekete-Palfi Adrienn

A díjat a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai, a Lévai család tagjai a tavalyi évben azzal a céllal hozták létre, hogy olyan új egészségügyi megoldásokat és módszertant hordozó fejlesztések indulhassanak el, amelyek országos szemléletformálást és vadonatúj egészségügyi működési elveket is meghonosíthatnak. A tavalyi év mintájára idén is három kategóriában lehetett pályázni, ez alapján az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenységét, az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési tervét, valamint az év legkiemelkedőbb edukációs módszertanát vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampányát keresték.

Forrás: BioTechUSA

A felhívásra 55 pályázat érkezett, amelyek közül a 3 legjobbat a kommunikációs és egészségügyi szakemberekből álli zsűri választotta ki, míg 3 másikról a közönség döntött. A díj szakmai partnere ezúttal is a Magyar Kórházszövetség, médiapartnere a Central Médiacsoport és a Player Media Group volt. A kategóriagyőztesek 5-5-5, míg a közönség által kiválasztott szervezetek 3-3-3 millió forint összegű támogatásnak örülhettek.

Az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenysége kategóriát a Semmelweis Egyetem Neonatológiai tanszékének NeoTracker elnevezésű projektje nyerte, amely egy valós idejű, digitális szülőszobai eseménynapló. A NeoTracker a Newborn Life Support ajánlásai alapján rögzíti a szülőszobai eseményeket és élettani paramétereket. A pilot során 200–300 eseményt rögzítenek, az országos bevezetés esetén pedig 75–80 ezer újszülött ellátását érinti.