Figyelem: ezentúl más néven találkozhatunk a tejföllel a boltokban

A Magyar Élelmiszerkönyv legújabb módosítása értelmében a tejfölök megnevezését szigorúbb előírásokhoz kell igazítani. A 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet tejtermékekre vonatkozó 13. mellékletének frissítése kimondja, hogy a tejfölnek élő tejsavbaktériumokat tartalmazó, úgynevezett „élőflórás” terméknek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy az utóhőkezelésen átesett, tehát pasztőrözött tejföl már nem viselheti a „tejföl” elnevezést.

Tejfölöket pakol a hűtõbe egy dolgozó a fõvárosi Corvin Plazában található Príma üzletben

Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

Az ilyen termékek helyes megnevezése a jövőben „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” lesz. A változtatás célja, hogy a fogyasztók egyértelműen tudják, milyen típusú terméket vásárolnak, és elkerülhető legyen a félrevezető jelölés - olvasható a Kormány oldalán.

A tervezet ezen felül az élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó szabályokat is pontosítja, szintén a világosabb és átláthatóbb tájékoztatás érdekében.

A módosítás várhatóan a tejtermékek gyártóit és forgalmazóit is új címkézési szabályok betartására kötelezi, így a boltok polcain hamarosan feltűnhetnek az új elnevezésű termékek.

