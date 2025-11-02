Figyelem: 7 biztos jel, hogy a telefonján kémkednek

Egy tipikus első jel, hogy olyan applikációkat vagy szolgáltatásokat talál a telefonján, amiket nem is telepített. Figyelje meg: gyári alkalmazásokat nem érdemes automatikusan gyanúsnak nézni — de ha biztosan nem ismeri az app nevét vagy ikonját, távolítsa el, vagy nézzen utána – írja a Beol.

Telefon-lehallgatás? Jelek, hogy valaki lehallgatja a készülékét

Ha a telefon a semmittevés közben is gyorsan merül, indokolatlanul melegszik, vagy folyton dolgozik a háttérben, elképzelhető, hogy kémprogram fut rajta. Ezek az applikációk folyamatosan adatot küldenek, ami nagyobb akkumulátorhasználatot eredményez.

Zúgás, sípolás vagy recsegés hívás közben

Halk zúgás, sípolás, recsegő hangok a vonalban jelezhetnek hálózati problémát, de néha a lehallgatást elősegítő eszközök vagy hibás szoftver is okozhatja. Ha rendszeresen előfordul, vizsgáltassa át a készüléket.

Ha a kijelző értesítés nélkül felkapcsol, vagy olyan SMS-ek érkeznek (pl. kódok, rendszerüzenetek), amelyeket nem várt, lehet, hogy kívülről kommunikálnak a telefonjával.

Mit tehet, ha gyanús jeleket tapasztal a telefonján?

Indítsa újra a telefont, majd frissítse a rendszert és az alkalmazásokat.

Távolítsa el az ismeretlen/gyanús alkalmazásokat, és tiltsa le az adminisztrátori jogosultságokat.

Futtasson vírusellenőrzőt a készülékre.

Ellenőrize a háttérforgalmat: mely alkalmazások használják a mobiladatot a legtöbbet?

Cserélje le a SIM-et vagy kérjen ügyfélszolgálati ellenőrzést, ha SIM-klónozásra gyanakszik.

Végső megoldás a gyári visszaállítás.

Telefontöltés okosan

Az új mobiltelefon első néhány napja sokszor a felfedezésről szól – új funkciók, gyors rendszer, lenyűgöző kijelző. Aztán jön a felismerés: az akkumulátor vészesen gyorsan merül. Pedig néhány jól beállított opcióval és tudatos használattal akár órákkal is meghosszabbíthatjuk az üzemidőt.

Így állítsuk be okosan az új mobiltelefonunkat

Amikor új mobiltelefont veszünk, az első bekapcsolás izgalmas pillanat – de sokan már az első percekben elakadnak a beállítások rengetegében. Nyelv, adatvédelem, jelszavak, fiókok, biztonsági mentések – rengeteg döntést kell meghozni, mielőtt ténylegesen használni kezdjük a készüléket.